Patricia Weiner war am Dienstagnachmittag sichtlich stolz auf das, was die Elternschule gestemmt hat: einen Anbau, der mehr Platz im Mehrgenerationenhaus bietet. "Wer unsere Einrichtung kennt, der weiß, dass das kein Luxus ist, sondern absolute Notwendigkeit", sagte sie bei der kleinen Einweihungsfeier, zu der Sozialministerin Emilia Müller gekommen war.Der kleine Verein namens Elternschule mit seinen 80 Mitarbeitern habe ein von der Sparkasse Amberg-Sulzbach mit einem Grundstock von 8000 Euro versehenes Bausteinkonto auf 40 000 Euro auffüllen können. Die Gesamtkosten für den An- und Umbau lagen laut Weiner bei 310 000 Euro. Dank eines Darlehens über 200 000 Euro, den gespendeten Bausteinen und Eigenmitteln der Elternschule in Höhe von 50 000 Euro konnte das Projekt realisiert werden. Die Unterdeckung gab die Vorsitzende mit 20 000 Euro an.Durch den Anbau gewann die Elternschule 88 Quadratmeter hinzu, verfügt jetzt über eine Gesamtfläche von 350 Quadratmetern. Oberbürgermeister Michael Cerny würdigte die Leistung der Elternschule: "Das Mehrgenerationenhaus leistet seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit in verschiedenen Bereichen." Sozialministerin Emilia Müller gratulierte den Verantwortlichen zu dem "großzügigen Haus, das hier entstanden ist". Sie sprach von einem Haus, in dem die Menschen zusammenkommen. Dies sei wichtig für die Gesellschaft, "sie braucht den Zusammenhalt". Ein Mehrgenerationenhaus mit einer offenen Tür sei eine Kontaktbörse. Hier würden Menschen anerkannt und akzeptiert, "egal, welche Biografie und Lebensmodell sie haben". Hier sei man offen für andere Kulturen, Traditionen und Ethnien. In einer Zeit, die durch E-Mails, SMS und Facebook immer schnelllebiger werde, sei es wichtig, dass Kinder Medienkompetenz bekommen, betonte die Politikerin. "Die Kinder wachsen damit auf, dass ihre Eltern den ganzen Tag wischen", sagte sie in Bezug auf Smartphones. "Selbst die Kleinen schauen schon Bilderbücher an und wischen." Wichtig sei es, miteinander zu reden. Dies biete ein Mehrgenerationenhaus. "Heute haben wir ältere, gesündere und fittere Senioren als je zuvor", so die Ministerin über die ältere Generation, die sich mit ihrer Lebenserfahrung einbringe.Emilia Müller kam auch auf das Ehrenamt zu sprechen. "Das ist der Kitt in der Gesellschaft." Über 47 Prozent der Menschen über 14 Jahre engagierten sich. "Das ist das, was Bayern ausmacht." Den Mitarbeitern der Elternschule, bei denen sich auch Vorsitzende Weiner für den Einsatz bedankte, bescheinigte Müller, "jeden Tag mit Herzblut dabei zu sein."