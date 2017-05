Die Begeisterung für die Anlieger hält sich natürlich in Grenzen. Doch es gibt keine Alternative. Der Kanal in der Oberen Nabburger Straße war alt, marode und undicht. Und so geht es jetzt in sechs Bauabschnitten in den Untergrund.

Kanal in Zahlen 380 Meter an Kanalrohren sind zu verlegen, 22 Schächte dienen künftig der Wartung: Die Kanalbaumaßnahme in der Oberen Nabburger Straße gehört zu den größeren Maßnahmen in der Altstadt in den vergangenen Jahren. Notwendig war sie geworden, um die Schäden im System zu beseitigen - und weil der Kanal in der Bahnhofstraße für den geplanten Bau einer Tiefgarageneinfahrt verlegt werden sollte.



Im Zuge der Arbeiten werden auch 105 Hausanschlüsse umgebunden und teilweise erneuert. Rund 3000 Kubikmeter Material müssen dafür ausgehoben und verfüllt werden. Weil die Straße schon aufgegraben ist, erneuern die Stadtwerke gleich noch 230 Meter Wasserleitung und zehn Hausanschlüsse. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,4 Millionen Euro alleine für die Kanalsanierung (plus der Aufwand der Stadtwerke für die Wasserleitungen). In sechs Bauabschnitten arbeiten sich die Arbeiter vom Nabburger Tor zur Bahnhofstraße vor. Auch Münzgässchen und Hinter der Mauer sind betroffen. (ass)

Die Maßnahme läuft zwar schon seit einiger Zeit, doch am Montag war Spatenstich und damit der offizielle Startschuss. Im Schatten des Nabburger Tores lobte OB Michael Cerny das Historische der Stadt Amberg, vergaß aber nicht zu erwähnen, dass das auch mit der ein oder anderen Unannehmlichkeit verbunden ist. Beispielsweise dem Alter der Kanäle. Die neigen an dieser Stelle nämlich schon seit einiger Zeit zum teilweisen oder vollständigen Zusammenbruch."Die Maßnahme", so Cerny, " war nicht mehr dringend, sie ist inzwischen zwingend geworden." Was sich unter anderem bei den Untersuchungen via Kamera gezeigt habe. Teilweise sei der Roboter nicht mehr durchgekommen, einmal sogar eine der Kameras verloren gegangen. "Aber so eine zwingende Maßnahme ist zum Glück ja nur alle 80 Jahre notwendig." Für Ende Oktober ist die Fertigstellung der Maßnahme geplant, bis dahin müssen sich Anwohner und Besucher in Geduld üben.Der Straßenbelag bleibt nach Abschluss der Kanalarbeiten übrigens provisorisch. Er soll später einmal gemacht werden.