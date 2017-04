Vor Birgit Fruth steht eine halbe Sachertorte, die Schokoglasur ist gespickt mit Fähnchen - Symbole für SPD-Anträge. Beim Stierkampf sind es die Banderillas, mit denen der Stier gereizt wird. In Amberg will die SPD der Stachel im Fleisch der CSU, also des schwarzen Rathauses, sein.

Viel und lebhaft diskutiert

Ohne finale Entscheidung

Von Altstadt-Kümmerer bis Wirtschaftsförderer Für Unmut und Enttäuschung sorgt bei der SPD-Fraktion, dass eine Reihe ihrer gestellten Anträge nicht bearbeitet worden sei. Einige bezogen sich auf die Innenstadt. "Das ist ein Dauerthema", sagt Vorsitzende Birgit Fruth. "Wenn die Stadt leer ist, ist das eine Katastrophe." Als Beispiel nannte sie einen Antrag zur Stellplatzablöse, die ihre Partei als Hemmschuh sieht. "Über zwei Jahre haben wir nix davon gehört." Ebenso wünschte sich die SPD einen Runden Tisch zum Altstadtfest. Dadurch könnten neue Ideen entwickelt werden, unter anderem für eine Ausdehnung auf einen dritten Tag, wobei Fruth anmerkte, dass man mit dem Campus-Fest am Freitag vor dem Altstadtfest schon einen Schritt weiter gekommen sei. Birgit Fruth monierte auch den fehlenden Mehrgeschoss-Wohnungsbau. "Da sind wir in Amberg ein gallisches Dorf." Momentan würde es von Bund und Freistaat viele Fördermöglichkeiten geben. "Auch da könnten wir schon viel weiter sein. Worüber sich Fruth nach eigener Aussage tierisch ärgert, ist ein abgeschmetterte SPD-Antrag zum Haushalt: Schaffung einer Stabsstelle für Wirtschaftsförderung. Sie zitierte Gewerbebau-Geschäftsführer Karlheinz Brandelik: "Die Gewerbebau ist mit ihren Möglichkeiten an ihren Grenzen angekommen." Die von der SPD geforderten Stabsstelle gehöre sich ins Rathaus, "direkt beim OB angedockt".



Ein weiterer Kritikpunkt von Fruth: "Der Altstadt-Kümmerer ist auch noch nicht da." Dabei sei das dringendst nötig, "bei Leerständen dürfen wir nicht abwarten". Martin Seibert nannte in diesem Zusammenhang den Paradiesplatz. Dieser sei wunderschön, aber die ganzen Geschäfte stünden leer. (san)

Reaktion Zur Berichterstattung über das ISEK-Programm (AZ vom 12. April) hat sich Birgit Fruth mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Ihre Fraktion sei "in großer Erwartungshaltung gegenüber der Verwaltung", was ihren Antrag zum Haushalt 2017 "Leben am Fluss" anbelange. "Wir begrüßen es deshalb sehr, dass die Umsetzung unseres Antrages mit der Idee eines Flussbades und der Einbeziehung unserer Vils in ein Freizeit-Gebiet von der Stadt prompt aufgegriffen wurde", so Fruth. Das ISEK-Programm sieht sie als ersten Anstoß. "Es tut sich was für die Menschen in unserer Stadt." (san)

Birgit Fruth, Vorsitzende der SPD-Fraktion, hat für ihr Bilanzgespräch extra eine Sachertorte bestellt. Eine halbe, weil Halbzeit in der Legislaturperiode des Stadtrats und des Oberbürgermeisters ist. Eine Sachertorte deshalb, weil ihr dunkler Teig das "schwarzes Rathaus" symbolisiert. Und wie die Banderillas beim Stierkampf stecken die roten Anträge in der Schokoglasur.Generell meinte der SPD-Fraktionsvorstand (beim Klausurabend am Montag waren sowohl Vorsitzende Birgit Fruth als auch ihre Stellvertreter Uli Hübner und Martin Seibert sowie Schriftführerin Simone Böhm-Donhauser einstimmig wiedergewählt worden), dass in dieser Legislaturperiode geredet, aber nichts erreicht worden ist. "Die Halbzeitbilanz des Oberbürgermeisters sieht mager aus", meinte Fruth. Für Uli Hübner war die letzte große Errungenschaft das Multiplex-Kino. "Das war aber noch zu Dandorfers Zeiten." Zwar werde sehr, sehr viel und auch lebhaft diskutiert ("Das ist anders als unter Dandorfer"), aber es sei insgesamt enttäuschend, "dass wir keine wirklichen Ergebnisse haben und keine Fakten geschaffen werden".Dass Michael Cerny als Oberbürgermeister alle einbinde, erkannte auch Fruth an. "Aber am Ende muss einer den Hut aufhaben und Entscheidungen treffen. Das erwarten wir von ihm: finale Entscheidungen." Als Beispiel führte Hübner die Bank unter der Linde am Marktplatz an: "Wie lange haben wir darüber diskutiert - bis jetzt haben wir noch keine wirkliche Lösung." Die SPD sprach auch das Doppel-Projekt Neue Münze - Bürgerspitalgelände an. "Da sind wir zur Nichtöffentlichkeit verdonnert worden", erklärte sie. Es wäre nach Ansicht von Birgit Fruth an der Zeit, dass der Oberbürgermeister die Bürger informiere. Letztmals hätten die Bürger im Juli 2016 Informationen bekommen. (Im Blickpunkt)