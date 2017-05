Weiden hat jetzt bald das Nordoberpfalz-Center (NOC) als Kundenmagnet in der Innenstadt. Amberg hat immer noch die Diskussion um die Entwicklung von Forum und Bürgerspital. Birgit Fruth fragt sich deshalb: "Was macht Weiden besser, um Ankermieter zu finden? 40 Kilometer sind doch für einen Investor keine Distanz."

"Ganz schwieriger Weg"

"Jung kauft Alt" gefällt

Zumindest eine Teilantwort darauf erhielt die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat von ihrem Weidener Amtskollegen Roland Richter: Der Investor Fondara, der in Weiden das NOC verwirklicht, brachte die Ankermieter bereits mit. Wie Weiden da überhaupt Glück mit den privaten Investoren habe. Denn von den vorangehenden Planungsleistungen her habe die Stadt wohl sogar weniger gemacht als Amberg. Die (Innen-)Stadtentwicklung nahm großen Raum ein, als am Freitagabend die SPD-Stadtratsfraktionen aus Weiden und Amberg zu einer Neuauflage ihres 2014 gestarteten Austauschs zusammenkamen. Beim NOC schauten die Amberger schon neidisch in die Nachbarstadt, sagte Birgit Fruth im Pressegespräch nach dem Treffen. "Weil da bei uns ja auch nichts für die Bürger Wahrnehmbares passiert." Deshalb drohe eine Kaufkraftabwanderung nach Weiden. "Da werden wir uns in Amberg warm anziehen müssen, wenn wir nicht bald was herbekommen." Denn in der Vilsstadt heiße es immer nur: Das geht nicht."Das Thema hat in Weiden immer oberste Priorität gehabt", beschrieb Richter eine der Voraussetzungen des Erfolges. "Aber es ist ein ganz schwieriger Weg, ich kann euch da nicht viel Hoffnung machen", wandte er sich an Birgit Fruth. Als großen Vorteil Weidens im Vergleich mit Amberg sah er die größere Entfernung zu Städten wie Regensburg oder Nürnberg. Dadurch könne man viel mehr Kaufkraft aus dem Umland binden. "Es geht um den Hirschauer und dessen Einkauf", skizzierte er das Thema zwischen Amberg und Weiden. Wobei man für die Anziehungskraft aufs Umland auch die Geschäfte abseits der absoluten Top-Lagen nicht aus den Augen verlieren dürfe. Fruth sah da in Amberg noch viel Entwicklungspotenzial, während Richter den Eindruck hatte, dass in Weiden angesichts des NOC-Baus jetzt Händler Geld in die Hand nehmen, die sich vorher auf ihren Lorbeeren ausgeruht hätten.Und was können die Weidener von Amberg lernen? Hier fand Richter die Idee klasse, B- und C-Einkaufslagen in der Innenstadt durch junge Wohnbevölkerung zu revitalisieren (Stichwort: "Jung kauft Alt"). Das sei durchaus ein mögliches Vorbild für Weiden, wo bisher die Einkaufscenter-Debatte solche Überlegungen an den Rand gedrängt habe. Wieder auf einer ähnlichen Ebene seien die beiden Städte, wenn es darum gehe, "für den kleinen Geldbeutel Wohnraum zu schaffen". Da spreche in Weiden eine Untersuchung davon, dass es ausreiche, 100 Wohnungen zu bauen, um den Bedarf zu decken. "Aber für unser subjektives Empfinden reicht das überhaupt nicht." Es fehle vor allem Wohnraum in der richtigen Größe. Im Oberpreis-Segment dagegen sei genügend im Angebot. (Angemerkt/Im Blickpunkt)

Freie Bahn für Freundschaft

Von Markus MüllerWeg mit dem "ewigen Kirchturmdenken" und Konkurrenzverhalten. Stattdessen Austausch und Schulterschluss. Dieses Motto setzte Birgit Fruth über das Treffen der SPD-Fraktionen aus Amberg und Weiden. Ziel: "Wir müssen uns als Region aufstellen." Auch Roland Richter stieß in das Freundschafts-Horn. Die Zeit des "Amberg gegen Weiden" sei vorbei, die Städte könnten sich heute als Partner sehen. Vor allem die OTH habe da eine "ganz starke Brücke geschlagen".Beiderseitige Vorteile verspricht man sich zudem von einer Kooperation in Sachen Krankenhäuser. Darüber diskutierten die Sozialdemokraten in ihrem zweistündigen Gedankenaustausch auch, deklarierten das aber hinterher als "nichtöffentlich". Was schon auf ein Grundproblem der Partnerschaft hinweist: Bei emotional besetzten Themen muss man sehr vorsichtig sein. Die Vorstellung, dass unter einer Kooperation die eigene Sache leidet, während der Partner Gewinn daraus zieht, kommt nirgends gut an.Wenn man dann bedenkt, dass selbst die überschaubare Aufgabe eines gemeinsamen Gewerbegebiets mit Ursensollen eine sehr zähe Angelegenheit wurde, fragt man sich, ob die Idee einer Partnerschaft mit Weiden nicht den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Andererseits darf jeder, der ambitionierte Ziele verfolgen möchte, sich auf Horst Seehofer berufen. Der sagte vor der Kabinettstagung in Amberg, in der Politik sei man niemals fertig mit seinen Aufgaben, stets kämen neue, größere, schwierigere auf einen zu. "Das ganze politische Leben ist eine Baustelle." Also: Freie Bahn für ehrgeizige Baumeister.markus.mueller@oberpfalzmedien.deIm BlickpunktFrommer Wunsch für GrammerAmberg. (ll) Beim gegenseitigen Finanzcheck fiel den Sozialdemokraten auf, dass im Weidener Stadtrat angesichts einer Verschuldung von 68 Millionen Euro die Haushaltskonsolidierung ein überragendes Thema ist, während Amberg mit nicht einmal der Hälfte dieses Wertes "ganz entspannt" (Fruth) sein kann.Auffällig: Bei der Gewerbesteuer liegt Amberg um 3,5 Millionen Euro vorn (24,5 zu 21). Als hier A.T.U noch für den Weidener Stadtsäckel lieferte, sei das umgekehrt gewesen, erinnerte Richter. Er hat die Erfahrung gemacht, dass Finanznot "ganz unangenehme Entscheidungen mit sich bringt". Aus dieser Perspektive wünscht der Weidener der Nachbarstadt vor allem eines: "Dass das mit Grammer gut ausgeht."