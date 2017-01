Wer heute mit SPD-Funktionären spricht, gewinnt den Eindruck, dass ein Ruck durch die Partei geht. Auch in der Region. Der Abgang von Parteichef Sigmar Gabriel, inklusive Kanzlerkandidatur von Martin Schulz, lässt fast schon euphorische Gedanken blühen.

So formulierte die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Birgit Fruth, im Telefoninterview: "Für mich ist das etwas Positives. Martin Schulz hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, er hat Charisma." Sie sei von der aktuellen Entwicklung total überrascht. Dass es nun so kam, freue sie umso mehr, denn: "Ich bin ein absoluter Schulz-Fan." Ihm sei es zuzutrauen, die Sozialdemokraten im Bund wieder an die 30-Prozent-Marke heranzuführen.Mit ihrer Einschätzung steht Fruth nicht alleine: "Ich bin einfach begeistert", entfuhr es der Ex-Bundestagskandidatin und Landrats-Stellvertreterin Brigitte Bachmann. Schulz sei ein Mann des Volkes. Zuletzt habe sie ihn vor zwei Jahren im niederbayerischen Vilshofen persönlich getroffen, als er der damals frisch gewählten Birgland-Bürgermeisterin zum neuen Amt gratulierte. "Er ist einfach ein Mensch, mit dem man reden kann", ist sie überzeugt. Was ihn auszeichne, sei seine Ehrlichkeit. Er könne sich zudem gut verkaufen und so die SPD an die 30 Prozent heranbringen.Ebenso wie Bachmann zeigte sich der Amberg-Sulzbacher SPD-Kreisvorsitzende Uwe Bergmann von der Personalie nicht sonderlich überrascht: "Ich dachte mir schon länger, Gabriel müsste doch merken, dass er keinen Rückhalt mehr an der Parteibasis hat." Überrascht hätte ihn eher, wenn der noch Noch-Vorsitzende die Kandidatur durchgezogen hätte. Schulz traue er zu, die SPD bei der Bundestagswahl einige Punkte nach oben zu bringen. Da der Ex-EU-Parlamentspräsident nicht dem Kabinett angehöre, könne er klare Kante gegen die CDU und Merkel zeigen.Europaabgeordneter Ismail Ertug zeigte großen Respekt vor dem Schritt von Sigmar Gabriel. Nun könne die SPD mit Martin Schulz ihren populärsten Spitzenpolitiker ins Rennen schicken, "der eine reale Machtoption für das Kanzleramt darstellt". Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl meinte, es sei nicht selbstverständlich, wenn jemand wie Sigmar Gabriel seine eigene Person zurückstelle und dafür einen anderen als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vorschlage. Der Schnaittenbacher sagte, Schulz sei als Kandidat der richtige Mann und in der Lage, die Partei wieder zu stabilisieren.Erfreut begrüßte Juso-Unterbezirksvorsitzender Lukas Stollner den Weg von Schulz. Da dieser als Europäer nun Kanzler werden wolle, würde sich der Jung-Politiker aus dem Birgland freuen, wenn sich der angehende SPD-Spitzenkandidat "zu einer Koalitionsaussage hinreißen ließe". Stollner hat aber nicht nur ein rot-rot-grünes Bündnis im Visier, sondern denkt eher an eine Ampel-Lösung mit FDP und Grünen. Mehr noch, er räumte den Sozialdemokraten gar die Chance ein, stärkste Kraft zu werden: "Das scheint zwar ein Wunschtraum zu sein, aber unmöglich ist das nicht."Bundestags-Direktkandidat Johannes Foitzik sprach angesichts der Kurzfristigkeit, mit der die Personalfrage nun publik wurde, von einer "Sturzgeburt". Der Neumarkter habe Schulz 2009 im Europawahlkampf im Musikomm kennengelernt. Er erachtete es als positiv, dass der künftige Frontmann nicht den "Stallgeruch der Agenda 2010" trage. Zudem erwarte er von Schulz, dass er sein Augenmerk verstärkt auf die Belange der Arbeitnehmer und deren Bedürfnisse richten werde. (Angemerkt)