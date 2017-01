Die SPD müsse sich ihrer historischen Aufgabe besinnen, damit in der Öffentlichkeit deutlicher positionieren und besser darstellen. Dies kam bei einer überregionalen 60-plus-Konferenz zum Thema "Herausforderung: Altersarmut in der Oberpfalz" zum Ausdruck.

Speziell die Nordoberpfalz

Mehr Lehrer gefordert

Amberg. (usc) "Der Staat muss würdevolles Leben gewährleisten", war die Kernaussage von Professor Dr. Thomas Beyer, Landesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die Notwendigkeit, gleiche Lebensverhältnissen als Schutz vor Altersarmut in Bayern zu schaffen, war eine Forderung des Bayreuther Geographen Professor Dr. Manfred Miosga.Nach Recherchen des 60-plus-Bezirksverbands sind im Bezirk die älteren Menschen von der drohenden Altersarmut besonders betroffen. So hätten sich die Versichertenrenten von 2000 auf 2013 auf Preisbasis 2013 von 763 auf 683 Euro verringert. Bei den Frauen betrug die durchschnittliche Zahlung 2014 exakt 479 Euro, die zweitniedrigste in Bayern. Die Armutsgefährdungsquote der Rentnerinnen liege bei 31,1 Prozent - der höchste Wert im gesamten Freistaat.In der Versammlung wurde bedauert, dass die Staatsregierung den aktuellen Armutsbericht noch zurückhalte. Thomas Beyer wies darauf hin, dass es zwar einen Mindestlohn gibt, der Altersarmut aber nicht verhindere. Laut Beyer sind in Bayern 1,7 Millionen Menschen armutsgefährdet, Tendenz steigend. 124 000 Kinder unter 14 lebten zudem aktuell von Hartz IV. "Wir müssen uns um die kümmern, die gerade so über die Runde kommen", sagte Beyer. Die Grundsicherung im Alter nähmen 714 000 Menschen in Anspruch.Der AWO-Landesvorsitzende stellte mit Bedauern fest, dass das Thema Altersarmut in der deutschen Politik derzeit keine große Bedeutung besitze. Hier käme auf die Sozialdemokraten eine wichtige Aufgabe zu, denn "Für soziale Belange steht in Deutschland nur noch die SPD". Dies unterstrich auch Anette Karl, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Genossen im Landtag: "Der wirtschaftliche Erfolg darf unser Sozialsystem nicht plattmachen." Zum Schutz vor weiterer Altersarmut sei die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch außerhalb des südbayerischen Wirtschaftsgürtels notwendig, lautete die Meinung von Manfred Miosga vom Lehrstuhl Stadt- und Regionalentwicklung an der Universität Bayreuth.Miosga gehört auch der Enquete-Kommission des Landtags an. Der Professor hat dabei eine Verbesserung der Infrastruktur vor allem auch in der Nordoberpfalz im Auge. Dies kann nach seiner Überzeugung nicht nur Aufgabe der Städte und Gemeinden sein - sondern des Staates.Fakt ist nach Darstellung Miosgas, dass in Gebieten mit schlechterer Strukturausstattung auch das Einkommen niedriger ist. Damit einher gehe auch der Trend zur Abwanderung. Und dort sei auch das Risiko der Altersarmut einfach größer." Für die Landespolitik stelle sich die Frage nach der Reaktion. Miosga: "Es gibt bislang kein erkennbares Gegensteuern." Mit Maßnahmen wie Finanzausgleich oder Behördenverlagerungen reiße die Landesentwicklung das Steuer noch nicht rum. Besonders gefährdete Räume bräuchten dringend Strukturveränderungen und bessere Finanzausstattung.Abgeordneter und Landrat a.D. Armin Nentwig sagte, dass Altersarmut auch durch die Schule programmiert werde und forderte mehr Lehrer für Mittelschulen, damit auch schwächere Schüler in Arbeit kämen: "Auch das ist ein Stück Rentenpolitik."