Mit Martin Seibert hat ein sozialdemokratisches Urgestein beim Stadtverband der SPD künftig das Sagen. Stellvertreter sind Dieter Weiß und Birgit Fruth. Die Fraktionsvorsitzende wird auch dem Unterbezirk vorgeschlagen, wenn es um die Neubesetzung des Landtagsmandats geht, das Reinhold Strobel innehat.

Kontakt mit der Basis

Keine Zapf-Kandidatur

SPD-Stadtverband Vorsitzender: Martin Seibert



Stellvertreter: Birgit Fruth und Dieter Weiß



Schatzmeister: Gerald Schmidt



Schriftführer: Daniel und Simon Seibert



Organisationsleiter: Albert Lukas



Beisitzer: Lena Hartinger , Sonja Höcherl , Uli Hübner , Roland Pirner , Werner Mois , Theresia Vahle-Röck



Juso-Vertreter: Paul Heinritz



Vertreter 60-plus: Rosemarie Hentschel



Kassenrevisoren: Gerlinde Müller , Josef Piatek.



Delegierte für den Unterbezirksparteitag: Birgit Fruth , Uli Hübner , Martin Seibert , Hannelore Zapf und Brigitte Netta . (gfr)

Kleiner Schulz-Effekt Der Schulz-Effekt hat der SPD laut Hannelore Zapf rund 13 000 Neumitglieder gebracht, ein Zehntel davon in Bayern. Die Amberger SPD freue sich über fünf Neuzugänge. (gfr)

Bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbands betonte die bisherige Vorsitzende Hannelore Zapf in der Alten Kaserne, dass im April 2015 nicht nur ein neuer Vorstand gewählt wurde, auch die überarbeitete Satzung musste umgesetzt werden. Die Aufgaben der Ortsvereine seien Arbeitsgruppen zugeordnet worden. Neue Organisationsstrukturen waren aufzubauen.Persönlich habe sie darauf Wert gelegt, sagte Zapf, dass die politische Meinungsbildung nicht zu kurz kam und der Kontakt zu den Mitgliedern intensiviert wird. Ausdrücklich unterstrich Zapf, dass alle Aufgaben für den SPD-Stadtverband ehrenamtlich übernommen worden seien. Auch, als es darum ging, Initiativen zu starten. Als Beispiel nannte die Vorsitzende die Zwei-Stunden-Cafés in der Schiffgasse, die Aktion "Coffee to go again" und die Demonstration für mehr Toleranz. Deutliche unterstrich Hannelore Zapf, dass die SPD eine Mitmach-Partei sei, in der die Basis mitreden könne. Die Stadtteilarbeit müsse dennoch intensiviert werden. Auf diesem Gebiet sei die Eisberg-SPD Vorreiter, deren Aktivitäten Dieter Weiß umriss. Derzeit arbeite er daran, die Geschichte des Eisbergs zu dokumentieren. Das Grundgerüst stehe, sagte Hannelore Zapf.Mit Blick auf die Bundespolitik fügte sie auch hinzu: "Wir brauchen mehr Stadträte und mehr Abgeordnete in den Parlamenten. Mag es auch utopisch klingen, wir brauchen die Mehrheit." Hannelore Zapf zeigte sich überzeugt, dass Kanzlerkandidat Martin Schulz an Angela Merkel vorbeiziehen kann. Direktkandidat Johannes Foitzik (Neumarkt) habe Chancen, in den Bundestag einzuziehen, eventuell auch der Amberger Stadtrat Martin Seibert als Listenkandidat. Über ein gesundes finanzielles Polster verfüge der Stadtverband Amberg, sagte Schatzmeister Gerald Schmidt, denn mit fast 40 000 Euro sei man für bevorstehende Herausforderungen gut gerüstet. Da Reinhold Strobl aus Schnaittenbach bei den nächsten Wahlen für den Landtag nicht mehr antritt, sieht die örtliche SPD gute Chancen, wenn eine Ambergerin ins Rennen ginge. Als Bewerberin schlägt der Stadtverband dem Unterbezirk seine stellvertretende Vorsitzende Birgit Fruth vor, die auch die Fraktion im Stadtrat führt.Die vor zwei Jahren gewählte Stadtverbandsvorsitzende Hannelore Zapf kandidierte nicht mehr und wird von Martin Seibert abgelöst. Die Zahl der Stellvertreter wurde auf zwei reduziert. Birgit Fruth und Dieter Weiß übernehmen diese Posten.