Die Stadtrats-SPD spricht lieber von einer politischen Partnerschaft als Koalition mit der CSU. An der Verärgerung, im entscheidenden Moment achtlos übergangen zu werden, ändert das nichts.

Der Montag vergangener Woche ist für SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Fruth der jüngste Beweis dafür, wieder einmal völlig zurecht sauer zu sein. Aus ihrer Sicht hätte es an diesem frühen Abend keine bessere Möglichkeit gegeben, als im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung formlos darüber zu informieren, dass sich der Forums-Umbau um unbestimmte Zeit verzögert.Für Fruth und ihre Fraktion grenzt das an einem Vertrauensbruch. Denn unmittelbar im Anschluss an die Sitzung hat sie per Smartphone im Onetz gelesen, dass das zentrale Großprojekt der ersten Stadtrats-Periode unter Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU), das die SPD geschlossen mitträgt und unterstützt, ins Stocken geraten ist. "Wir müssen das aus der Zeitung erfahren, vertrauensvolle Zusammenarbeit unter Partnern sieht anders aus", ist die Verärgerung bei Fruth noch nicht verraucht.Namentlich in die Pflicht nimmt sie den OB auch als Aufsichtsratsvorsitzenden der kommunalen Gewerbebau GmbH, die nach mehr als zehn Jahren Stillstand das Innenstadtprojekt in die Hand genommen hat. "Er ist der Chef", betonte die sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende nicht nur einmal. Im Stich gelassen sieht sie sich auch bei dem einstimmigen und mit einer Anfinanzierung ausgestatteten Stadtratsbeschluss von 2015, bezahlbaren Mehrgeschoss-Wohnungsbau auf den Weg zu bringen.Nichts, aber auch gar nichts sei auf diesem Gebiet passiert. Teure Eigentumswohnungen in Anlagen mit wohlklingenden Namen würden nicht zuletzt dank der Stadtbau hingegen "wie die Schwammerl aus dem Boden schießen". "Und wo sollen die Menschen und Familien mit mittleren Einkommen wohnen?", spitzt Fruth das Thema zu. Auch bei Kleinigkeiten sieht sie SPD-Anliegen durch die Verwaltung achtlos behandelt. Nach einem Ortstermin im Stadtteil Luitpoldhöhe im vergangenen Sommer seien beispielsweise dort vorgebrachte Wünsche in Anträge gegossen worden: Rasengittersteine, Grünstreifen, Verlegung einer Sandkiste, solche Sachen. Vor einer Woche sei die Antwort eingetroffen. "Die meisten Punkte wurden negativ beschieden." Mit der Wertschätzung der Anliegen von Bürgern und Stadträten, die diese Positionen lokalpolitisch vertreten würden, habe das wenig zu tun, hofft Fruth immer noch auf Besserung.