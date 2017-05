Beim Zweckverband Nahverkehr (ZNAS) war das Thema "Freies WLAN in Bussen" vor kurzem ein ganz Großes. Als eine der ersten Regionen in Bayern überhaupt sollten Stadt und Landkreis dieses Projekt umsetzen. Fehlte nur noch der offizielle Startschuss mit Prominenz. Die kam am Montagvormittag in Person von Albert Füracker, dem Staatssekretär im Heimat- und Finanzministerium. Das übernimmt die Kosten für die Installation (36 000 Euro) und die ersten 24 Monate Betrieb.

20 Busse sind es erst einmal, in denen es ab sofort einen kostenlosen Internetzugang geben wird. Brüderlich aufgeteilt auf den gelben Amberger Citybus und die roten RBO-Busse. Ziel müsse es sein, den Nutzer ohne Probleme von einem Hotspot zum nächsten zu übergeben, so Füracker. Beispielsweise vom Citybus an das freie WLAN, das die Stadt Amberg anbietet. Und ein Jugendschutzfilter verhindert, dass das freie Netz missbraucht wird.