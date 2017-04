Früher arbeitete die Stadt beim Verkauf von Grundstücken in Baugebieten mit einer gleichzeitigen Information aller Interessenten - und ab dann galt das Windhundprinzip. In Zukunft soll es gerechter zugehen: Statt Schnelligkeit entscheidet das Glück.

"Kreative Methoden"

155 bis 195 Euro

Das ist wie immer im Leben: Ein bisschen Glück braucht man auch noch. Franz Mertel, Kämmerer

Derjenige, der gelost wird, geht auch mit uns zum Notar. Und ein Weiterverkauf ist nicht möglich. Herbert Bösl, Liegenschaftsamt

Auch Baulandprogramm mit neuer Methode Mit ihrem alten Baulandprogramm hat die Stadt Amberg den Käufern städtischer Baugrundstücke die Hälfte des Preises für zehn Jahre zinsfrei gestundet. Die neue Wohnimmobilienrichtlinie der EU enthält jetzt aber strengere Kriterien für die Kreditvergabe, so dass die Stadt ihre Förderung auf Anraten eines Notars anders geregelt hat: In Zukunft bezuschusst sie die Hälfte des Kaufpreises für das Grundstück zehn Jahre lang jährlich mit einem festen Betrag, der die Zinsen abdeckt und sich an der Marktentwicklung orientiert. "Der Bewerber nimmt jetzt also ein Darlehen bei einer Bank auf, und die Zinsen dafür bezahlen wir", erläuterte OB Cerny das Modell. In den nächsten zehn Jahren muss der Käufer dann das Darlehen tilgen. Als Hilfe dafür bekommt er von der Stadt in jedem Jahr 600 Euro pro Kind, das im Haushalt lebt. In der alten Form hatte dieser Satz bei 500 Euro (als Ermäßigung der zu zahlenden Rate) gelegen. (ll)

Die Verwaltung setzt damit einen Beschluss des Stadtrats um. Zum ersten Mal kommt das neue Verfahren bei den 87 Parzellen im Baugebiet Drillingsfeld II zum Einsatz. Rund 330 Interessenten haben sich dafür schon gemeldet. Sie alle sowie die jetzt noch dazustoßenden Bewerber erhalten in der Woche nach der nächsten Stadtratssitzung am 22. Mai eine Information, dass sie innerhalb von drei Tagen ein Formular abgeben sollen, in dem sie verbindlich erklären, welches Grundstück sie kaufen wollen. Sie müssen sich darin aber nicht auf eine Parzelle beschränken, sondern dürfen beliebig viele weitere angeben. Theoretisch sogar von Priorität 1 bis Priorität 87. Sind alle Meldungen beisammen, wandern die Formulare zu einem Notar, der die Reihenfolge des Zugriffsrechts auslost. Auch über die Nummer 87 hinaus, weil es ja möglich ist, dass die Bewerber weiter hinten auf der Liste die dann noch zum Verkauf stehenden Grundstücke nicht mehr wollen. Das ist dann die Chance für die "Nachrücker"."Alle sollen die gleiche Chance haben", erklärte Oberbürgermeister Michael Cerny bei einem Pressetermin am Montag, warum die Stadt ihre Vorgehensweise ändert. Sollte sich das Verfahren bewähren, könnte es zum Modell für weitere Baugebiete werden. Kämmerer Franz Mertel rechnet mit kreativen Methoden der Bewerber, um sich bessere Chancen zu verschaffen, und betonte deshalb gleich: "Vier Anträge für eine vierköpfige Familie, das geht nicht. Da fliegen alle vier raus." Herbert Bösl vom Liegenschaftsamt ergänzte: "Derjenige, der gelost wird, geht auch mit uns zum Notar. Und ein Weiterverkauf ist nicht möglich. Die Häuser müssen in drei Jahren bezugsfertig sein."Ansonsten sieht der Zeitplan folgendermaßen aus: Der nördliche Teil des Baugebiets wird bis Ende September fertig erschlossen, so dass hier eventuell heuer noch der Verkauf über die Bühne gehen kann (erst nach der genauen Vermessung der Grundstücke). Im zweiten Abschnitt, dem näher an der B 85 gelegenen Teil Südwest, ist Ende April 2018 die Erschließung beendet. Die Parzellen sind in vier Preiszonen eingeteilt und kommen auf 155 bis 195 Euro pro Quadratmeter, die für den Geschosswohnungsbau sogar auf 205 Euro.Für Letztere und die Doppelhäuser gilt die Sonderregelung, dass sie vorrangig an Bewerber verkauft werden, die hier sozialen Wohnungsbau betreiben. Cerny: "Diese Parzellen sind aus dem Lostopf herausgenommen." Das gilt ebenso für vier Grundstücke, die die Stadt für Tauschzwecke zurückhält - "da kann es sein, dass man für eines davon den Baugrund für zehn weitere Parzellen bekommt". Zudem ist für sechs Grundstücke festgelegt, dass diese die Voreigentümer vorrangig kaufen dürfen.