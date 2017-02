Wer in einem Objekt der Stadtbau Amberg wohnt, zahlt im Durchschnitt eine monatliche Grund- und Kaltmiete von 4,25 Euro pro Quadratmeter. "Traumhaft günstig im Vergleich zu den Hotspots wie Regensburg, Erlangen oder München", findet Geschäftsführer Maximilian Hahn.

Tiefgaragen 2016 verzeichnete die Stadtbau gegenüber 2015 mehr Einfahrten in ihre beiden Tiefgaragen. Auf die Einbindung in das neue Parkleitsystem führt sie den Anstieg aber nicht zurück. Im Fall der Theatergarage (fast 107 000 Einfahrten statt knapp 99 000) gilt das neue Lokal L'Osteria als Frequenzbringer. Bei der Altstadtgarage am Bahnhof fiel das Wachstum deutlich verhaltener aus: um knapp 800 auf 102 277.

Stadtbau bietet ihr Knowhow an

Er erstattete dem Stadtrat den Geschäftsbericht der Stadtbau für 2016. Das Jahresergebnis war darin noch nicht enthalten, aber Hahn deutete an, dass es "insbesondere aufgrund der Mehrausgaben für Instandhaltung" etwas unter dem Niveau von 2015 liegen werde.Aktuell verfügt die Stadtbau über 1556 Mietwohnungen, von denen 52 nicht belegt sind (davon 35 am Bergsteig). 64 Einheiten waren 2016 mit dem Abbruch des Rundbaus am Bergsteig weggefallen. Für Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes habe man über 2,4 Millionen Euro ausgegeben, berichtete Hahn. Auf rund 180 000 Euro dürfte es kommen, alle Wohnungen mit Rauchmeldern auszustatten. Die Aktion soll Mitte 2017 abgeschlossen sein. "Wir werden diese Kosten nicht in Form von Mieterhöhungen auf unsere Mieter umlegen", hielt Hahn fest. 2016 habe man 168 Aus- und 165 Einzüge bearbeitet. Nicht alles sei erfreulich gewesen: "Einzelne Wohnungen wurden wieder in sehr schlechtem Zustand zurückgelassen."Die Stadtbau besitzt 82 "gewerbliche Einheiten". 2017 kommen drei dazu: der Wohnturm am Henkerbergl und zwei Büros in der Steinhofgasse 4. Für den Lebensmittelmarkt an der Raigeringer Höhe hat man mit einer Schwabacher Firma einen Mietvertrag abgeschlossen. Sie will das Gebäude in der bisherigen Funktion weiterbetreiben, sucht dafür aber einen Franchise-Nehmer. 2017 möchte die Stadtbau 13 Seniorenwohnungen und eine Sozialstation in der Vimystraße errichten. "Der Grunderwerb ist am 27. Dezember erfolgt", berichtete Hahn.Der Stadtbau Amberg gehören nicht nur Immobilien, sie bietet deren Verwaltung auch als Dienstleistung an. Momentan betreut sie dabei 90 Eigentümergemeinschaften mit 1383 Eigentumswohnungen, 20 Mietobjekte für Dritte und 56 Gewerbeeinheiten sowie 893 Garagen- bzw. Tiefgaragenstellplätze.Als Sanierungsträger bzw. -betreuer bei einer Stadtsanierung war die Gesellschaft für 38 bayerische Kommunen und Ortsteile tätig - in Hirschau oder Vohenstrauß genauso wie bei der Sanierung des Klosters Speinshart.