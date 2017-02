Neuer Investor, neue Ideen. Aber so schnell funktioniert die Umsetzung beim Areal des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses (Bild) nicht. Zuerst ist eine "vorbereitende Untersuchung" notwendig, die klärt, wie Änderungen und eine Sanierung des 9,3 Hektar großen Geländes am besten anzupacken sind, damit sie in eine passende neue Nutzung münden.

Für diese Untersuchung stimmte der Stadtrat einmütig. Das Areal war 2004 nach dem Rückzug der Bundeswehr an eine privaten Investor verkauft worden, der später Insolvenz anmelden musste. Die Ideen des neuen Eigentümers - sie drehen sich vor allem um das Thema Wohnen - sollten mit dem neuen Nutzungskonzept übereinstimmen, das im Bebauungsplanaufstellungsverfahren AM 135 "An der Stauffenbergstraße" entwickelt wird. Bild: Georgi