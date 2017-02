Stadtrat berät in nichtöffentlicher Sondersitzung

Auf ihrer Homepage kündigte die Stadt für Montagabend eine nichtöffentliche Sondersitzung des Stadtrats an. Das Thema wurde nicht genannt, dazu verriet ob der vereinbarten Vertraulichkeit auch Rathaus-Sprecherin Susanne Schwab auf Nachfrage nur wenig. So viel dann aber doch: Es ging um das geplante neue Parkhaus an der Marienstraße. Genauer gesagt um "Details der Ausschreibung", die allerdings längst erfolgt ist und einen Bewerber gefunden hat, der künftig den Betrieb übernehmen soll.

Deshalb kann bei Schwabs Formulierung eigentlich nur der Vertrag gemeint sein, der nun ausgehandelt und unterzeichnet werden muss. Denn die Bedingungen, wie sich die Stadt die Nutzung vorstellt, waren auch in der Ausschreibung schon umrissen, müssen nun aber eben noch vertraglich fixiert werden. Mit diesen Einzelheiten und der Vorbereitung des Ganzen für den Notar befasste sich das Gremium offenbar hinter verschlossenen Türen. Schwab kündigte aber an, dass die Stadt, sobald der Vertragspartner über das Ergebnis informiert ist und es akzeptiert hat, mehr dazu bekanntgeben will. Vielleicht noch diese Woche.