"Abrissbirne lässt auf sich warten", titelte die AZ erst vergangene Woche zum Ex-Kaufhaus Forum. Heute lautet die Schlagzeile: Abbruchbagger legen los. Zwar nicht beim alten Storg, aber gleich gegenüber beim Eckert-Bau. Dort lässt Inhaber Dr. Ulrich Schmid jetzt Taten sprechen, nachdem über die Nachbarschaft zuletzt eher gesprochen wurde, ohne dass bisher Taten folgten.

15 Wohnungen plus Laden

Start an markanter Stelle

Tiefgarage bringt Frequenz in Altstadt (zurück) "Die Altstadt entleert sich nach wie vor. Der Grund dafür ist nicht das Internet. Weder der Metzger noch der Arzt beliefert jemanden, sondern sie bedienen oder behandeln Menschen vor Ort." Das sagt Ambergs Innenstadt-Investor und Branchenkenner Dr. Ulrich Schmid und führt als Beispiele die Schließung eines Metzgerladens 2016 und den Auszug von rund zehn Arztpraxen aus der City in den vergangenen Jahren an.



Jeder Mediziner hatte nach seinen Worten im Schnitt an die 100 Patienten täglich, was insgesamt 1000 fehlende City-Besucher mache. Ursache für diesen Exodus und andere Wegzüge aus der Altstadt laut Schmid: "Keine gesicherten Parkplätze" direkt im "Ei". Die brauche es aber, zum Beispiel mit einer Tiefgarage: "Der Kunde muss wissen, dass er leicht einen Parkplatz findet. Er fährt einfach dort hinein, stellt sein Auto ab, geht nach oben und kann ohne Zeitverlust einkaufen. So muss eine Innenstadt erschlossen werden." Wer erst lang suchen oder weitere Wege von außen hinein in die City in Kauf nehmen müsse, meide die Altstadt. Etwas, das nach Schmids Auskunft auch die bundesweit aktiven Expansionsleiter großer Geschäfte und Ketten so beurteilen. "Der Mensch kann nicht anders erzogen werden", warnt Schmid vor solchen politischen Versuchen und plädiert für eine große Tiefgarage als "sichere Sache" und "Zugpferd" für die Innenstadt, um dort die dringend benötigte Frequenz zu erzeugen.



"Es ist nicht das Internet, das eine Stadt uninteressant macht", meint Schmid, "es sind die mangelnde Frequenz und das Management". Man müsse die Altstadt als kompaktes Einkaufszentrum ansehen und so vermarkten, zumal sie mit ihrem historischen Flair "wunderschön ist". Das "Ei" für die doch von allen gewünschte Belebung "nicht richtig zu erschließen", ist für den Amberger Investor "ein ganz rückwärts gewandtes Verhalten". (ath)

Wir machen das jetzt als eigenständiges Objekt, damit was vorwärtsgeht. Dr. Ulrich Schmid

Gemeint ist neben dem Forum auch das Bürgerspitalgelände, das zwar längst leergeräumt ist, aber auf klare Ansagen zum Baubeginn des per Dialogverfahren gekürten Investors Ten Brinke wartet. Natürlich hängt diese Frage auch am Start für die Tiefgarage, die hier entstehen soll, und deren Einfahrt in der Bahnhofstraße bei vielen Bürgern umstritten ist. Andererseits gibt es dazu einen Stadtratsbeschluss, der mit großer Mehrheit für diese Lösung fiel und Zweifel zumindest von politischer Seite vom Tisch nahm.Darauf aber hob Ulrich Schmid gar nicht ab, als er vom Beginn auf "seiner" Baustelle informierte. Wie berichtet, möchte er im Gebäude, in dem einst das Modehaus Eckert und Teile des alten Bürgerspital-Seniorenheims untergebracht waren, Wohnungen sowie im Erdgeschoss erneut einen Laden errichten. Welches Geschäft hier einzieht, steht noch nicht fest, was dann doch an der Entwicklung in der Nachbarschaft liegt. Denn laut Schmid wollen potenzielle Mieter wissen, wer sich konkret auf dem Bürgerspitalareal und im Forum ansiedelt und vor allem: wann. Immerhin ist auf beiden Seiten, wenn es mal losgeht, über längere Zeit mit Baustellenbetrieb zu rechnen.Obendrein möchte der künftige Pächter des Ladens mit rund 280 Quadratmetern Fläche im Parterre (plus 200 im Untergeschoss, das Eckert einst als Verkaufsetage mit nutzte) ausschließen, dass sich seine direkte Konkurrenz in unmittelbarer Nähe niederlässt. Welches Geschäft also in den Eckert-Bau kommt, bedarf noch einiger Absprachen, über deren Ergebnis Schmid zu gegebener Zeit informieren will, zumal er meist namhafte Vertreter oder neue Filialen großer Ketten nach Amberg bringt.Was feststeht, ist die Nutzung mit Wohnungen in allen vier oberen Geschossen. 15 an der Zahl können dort untergebracht werden; vom 30-Quadratmeter-Appartement bis hin zu exklusiven 115-Quadratmeter-Einheiten. Letztere liegen vor allem in den obersten Etagen, haben unter anderem vier Loggien. Doch bis das alles so weit ist, stehen dem Haus noch eine Generalsanierung und ein Umbau bevor, die nahezu einer Entkernung gleichkommen. "Das entspricht fast einem Neubau, im Grunde bleibt nur die Gebäudehülle stehen", schilderte Schmid den Aufwand, dem Gebäude ein völlig neues Innenleben und ein ebenfalls komplett saniertes Dach zu verpassen.Dass energetisch alles auf modernsten Stand gebracht wird, versteht sich laut Eigentümer ebenfalls von selbst wie der Austausch sämtlicher Sanitär- und Elektroanlagen. Außerdem erhält das Haus einen Aufzug für alle Etagen, der an die Tiefgarage angebunden werden soll. Dieser Erschließungsturm entsteht ebenfalls neu, wird an der Stelle errichtet, wo sich der Vorgängerbau befindet. Er ist es, an dem ab morgen die Bagger nagen. "Ziel der Gesamtmaßnahme ist es auch, an dieser markanten Stelle ein Signal zu setzen, dass das lange Siechtum des Spitalgeländes ein absehbares Ende hat und gewünschte Maßnahmen zur Verbesserung der Altstadt im Bereich der Bahnhofstraße tatsächlich Gestalt annehmen", erläuterte Schmid. (Angemerkt)