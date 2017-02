Zur Rundbank um die Linde am Marktplatz ging es ja schon mehrfach rund. Zuletzt im Stadtrat, weil es Amberger Bunt mit einer geheimen Info aus nichtöffentlicher Sitzung zu bunt getrieben hatte (AZ berichtete). Jetzt drehen die Freien Wähler noch einmal am Rad der Diskussion, ohne damit gleich den Klappstuhl auszugraben, den sie aber schon mal mitbrachten.

Direkt am Brunnen sinnvoll

Gut für spielende Kinder

Nicht am Denkmal sitzen

Natürlich nur fürs AZ-Foto, weil sich damit das Thema ganz gut darstellen lässt. Außerdem passt die Szene zur Formulierung, den Klappstuhl ausgraben, die aus der Western-Komödie "Der Schuh des Manitu" mit Bully Herbig stammt und Kultstatus hat. Für alle Nicht-Eingeweihten: Statt des Kriegsbeils graben die Indianer in dem Film den Klappstuhl aus, um in die Schlacht zu ziehen. Davon allerdings sind die Freien Wähler weit entfernt, selbst wenn sie schon so manchen Strauß im Stadtrat ausgefochten haben. Doch diesmal geht es ihnen nicht um eine politische Auseinandersetzung, sondern um einen ihrer Meinung nach konstruktiven Vorschlag in der Linden- und Ruhebank-Diskussion.Bekanntlich soll die Rundbank um den einzigen Baum am Marktplatz verschwinden, weil der Platz für die Freischankfläche des benachbarten neuen Cafés benötigt wird. Das hatte der Bauausschuss bereits im Juni einstimmig genehmigt und auch im Stadtrat beschloss eine breite Mehrheit Mitte Dezember noch einmal, diesem Wunsch zur Belebung des Marktplatzes stattzugeben. Natürlich nicht, ohne über Ersatz für die aufgegebene Rundbank nachzudenken.OB Michael Cerny schlug zum Beispiel vor, jeweils zwei Bänke bei der Wendeltreppe zum Rathausbalkon sowie links und rechts vorm Kriegerdenkmal aufzustellen. Ein Thema, das am Mittwoch, 15. Februar, in der Bauausschusssitzung noch einmal vertieft und beschlossen werden soll.Kurz davor präsentierten die Freien Wähler nun in dieser Woche eine weitere Idee, die ihrer Ansicht nach eine runde Sache ist. Besser gesagt eine halbrunde. Denn sie wünschen sich nicht einfach "normale" Ruhebänke, sondern wieder eine, die kreisförmig angeordnet ist. Und zwar um die südliche Seite des Hochzeitsbrunnens herum, der ebenfalls als Rondell gestaltet ist.Wie das im Prinzip aussehen könnte, demonstrierten FW-Vorsitzende Veronika Niklaus und -Schriftführer Stephan Fischer am Freitag schon mal mit zwei Klappstühlen und ein paar Umzugskartons. Diese Hilfsmittel drapierten sie am Mittag so um den Brunnen, wie beispielsweise die Bank stehen könnte. Wobei es laut Niklaus nicht unbedingt eine durchgehende Sitzfläche mit einem Radius von gut fünf Metern sein müsste - vorstellbar seien genauso gut mehrere nebeneinander halbkreisförmig aufgereihte kürzere Bänke.Auf diesen Vorschlag kommen die Freien Wähler aus gutem Grund: Sie haben beobachtet, dass sich bei schönem Wetter viele Familien am Hochzeitsbrunnen aufhalten. Denn das plätschernde Wasser ziehe Kinder magisch an, die hier gerne "pritscheln" und spielen. "Die Mütter müssen dabei in unmittelbarer Nähe bleiben" und wären wohl für eine Sitzgelegenheit direkt in Reich- und Griffweite ihres Nachwuchses dankbar, meint die FW-Vorsitzende, die für heiße Tage zusätzlich eine Beschattung anregt.Stadtrat Eberhard Meier findet diese Lösung sogar "besser als vorher". Außerdem glaubt er, dass die Ruhebänke, wie zuletzt diskutiert, direkt in der Nähe des Kriegerdenkmals "der Würde des Orts abträglich" sein könnten. Am Brunnen sollten sie in jedem Fall abbaubar sein, damit sie gegebenenfalls bei größeren Veranstaltungen abgeschraubt werden könnten. (Angemerkt)