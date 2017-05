Reaktivierung des Forums, Bebauung des Bürgerspital-Areals, Schaffung einer Tiefgarage mit 200 Plätzen im Zentrum und Bau eines Parkdecks mit 800 bis 1200 Flächen an der Marienstraße sind Großprojekte, die im Fokus der Kommunalpolitik stehen. In der Kreisvertreter- Versammlung der CSU ging der OB darauf ein.

CSU-Kreisvorstand Vorsitzender: Stefan Ott



Stellvertreter: Birgit Wittmann, Susanne Wasner, Michael Cerny und Hubert Sperber



Schatzmeister: Michael Bader



Schriftführer: Leo Lieret und Timo Doleschal



Weitere Vorstandsmitglieder: Thomas Bärthlein, Ralf Kuhn, Daniel Müller, Manfred Rauscher, Norbert Wasner, Michael Schittko, Maxim Ziegler, Markus Donhauser, Michael Kreutle und Martin Schafbauer



Kassenprüfer: Gert Regner und Klaus Etzold (usc)

Amberg. (usc) Die bisherige Arbeit des CSU-Kreisvorstands um den wiedergewählten Vorsitzenden Stefan Ott fand mit größtenteils einstimmigen Voten bei den Wahlen die Anerkennung. Zur Dokumentation der Aktivitäten in den vergangenen zwei Amtsjahren lag für die Delegierten eine umfangreiche Liste auf.Daraus geht hervor, dass nahezu jeden Monat eine Veranstaltung stattfand, manchmal waren es zwei oder drei. Ott zeigte sich gegenüber der CSU-Fraktion dankbar dafür, dass sie zuverlässige und zukunftsorientierte Politik mache und dabei Einigkeit zeige, die Ihresgleichen suche. Ott: "Ich habe noch keine Abstimmung im Stadtrat erlebt, in der die SPD bei einem gemeinsamen Thema so geschlossen wie die CSU gestimmt hat." Insofern nannte Ott die CSU-Fraktion einen Hort der Stabilität. OB Michael Cerny vertiefte einige Aussagen Otts zu aktuellen Schwerpunkten. Er zeigte sich optimistisch hinsichtlich eines raschen Fortschritts beim Forum. Es gebe mindestens einen Interessenten, der das Projekt übernehmen will: "Unsere Aufgabe ist es, dort Leben reinzubringen." Das Projekt Bürgerspital habe man europaweit ausgeschrieben. Nun brauche man eine Bauleitplanung in Abstimmung mit dem Investor. Cerny ist sich sicher, dass man das Vorhaben bis Ende 2017, Anfang 2018 "durch die Tür bringen" kann. 2018 bestehe dann Baurecht. Dann könne der Investor Bauantrag für Gebäude und Tiefgarage stellen. Cerny sieht vor allem den Bau eines für das Krankenhaus ganz wichtigen Parkdecks an der Marienstraße als Hauptaufgabe. Nach Einschätzung des Oberbürgermeisters kann der Investor, der das Projekt alleine bauen wolle, eine Kapazität von bis zu 1200 Stellplätzen schaffen. Was die Zukunft des Bahnhofs anbelangt, so kann man laut Planungen der Bahn mit dem Umbau zu einer barrierefreien Anlage realistisch gesehen erst in den Jahren 2024/25 rechnen. Einen engagierten Wahlkampf versprach die Vorsitzende der Frauen-Union, Michaela Frauendorfer, die für die Bundestagswahl auf Platz 45 der Landesliste antritt. JU-Kreisvorsitzender Tobias Neudecker beklagte einen zu geringen Anteil weiblicher Mitglieder. Rudolf Maier, Vorsitzender der Senioren-Union, berichtete von politischen und geselligen Veranstaltungen für die 59 Mitglieder. "Ich war sehr fleißig!" So stufte Barbara Lanzinger ihre Abgeordnetenarbeit in Berlin ein. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag werde sie ihr Netzwerk für die Stadt nutzen, kündigte sie bei den Themen Bahnhof und Mobilitätsdrehscheibe an.