Weil er einem Änderungswunsch zur Planungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Widerworte entgegensetzte, geriet Rechtsreferent Dr. Bernhard Mitko am Montag in das Visier zweier altgedienter SPD-Stadträte. Vielleicht waren es auch gar keine Widerworte, sondern lediglich ein "juristischer Tipp", wie es hinterher zur Entkrampfung der mittlerweile etwas angespannten Stimmung hieß.

Jedenfalls ging es um die Vereinbarung zur Umgestaltung des Pflegerkreuzes bzw. der beiden benachbarten Knotenpunkte B 85/Infanteriestraße/Hockermühlstraße und Hockermühlstraße/Kastler Straße/Fuggerstraße. Also um die künftige Verkehrssituation rund um das ehemalige Zinkl-Areal. Denn wenn die nicht klar ist, tut man sich auch mit Festlegungen für die weitere Nutzung dieses Geländes schwer.Inhaltlich hatten die Stadträte bereits im Bauausschuss eine Kreisverkehrslösung favorisiert. Doch der Entwurf der von der Verwaltung mit dem Staatlichen Bauamt abgesprochenen Planungsvereinbarung enthielt jetzt viele Male das Wort "Kreuzung" und kein einziges Mal einen ausdrücklichen Hinweis auf einen Kreisverkehr. Deshalb wurde im Gremium angeregt, den Vorrang für die Kreisverkehrslösung wenigstens in der Präambel festzuhalten; genauso wie die gewünschte barrierefreie Fußgängerquerung und die Einfahrt zum Zinkl-Areal. Der OB befürwortete das, doch die Wortmeldung von Rechtsreferent Mitko ließ ahnen, dass er von dieser Festlegung nicht begeistert war: Wenn aber das Staatliche Bauamt das nicht wolle? Was mache man dann?Bei den Sozialdemokraten Dieter Amann und Martin Seibert kam das offenbar so an, als wolle sich Mitko in seine schöne Vereinbarung mit dem Bauamt nicht durch die Stadträte hineinpfuschen lassen. Diese Art von (vermuteter) Bevormundung brachte Amann auf die Palme: "Wir sind der Souverän und wir müssen klar machen, was wir wollen!", äußerte er etwas hitzig. "Ich kann es nicht mehr hören", meldete sich auch Seibert zu Wort, wobei er auf die bekannten Vorbehalte des Bauamts gegen Kreisverkehre anspielte. In anderen Regionen Bayerns habe man damit keine Probleme. Und wenn die Verwaltung die Souveränität des Stadtrats infrage stelle, könne man sie eben nicht mehr mit solchen Verhandlungen beauftragen.Jetzt schaltete sich der OB ein: Er lasse nicht auf der Verwaltung sitzen, dass sie die Meinung des Stadtrats nicht akzeptiere. Schließlich habe er, Cerny, ja soeben vorgeschlagen, wie die Anregungen des Stadtrats am besten in den Beschluss aufzunehmen seien. "Wo ist das Problem, dass man sich so künstlich aufregen muss?" Die gereizte Stimmung besserte sich erst, als Mitko kundtat, er sei ja weder in die Verhandlungen noch in den Planungsprozess eingebunden gewesen. Jetzt gestand Amann, die Wortmeldung des Rechtsreferenten so verstanden zu haben, dass man an der Vereinbarung nichts mehr ändern könne (oder wolle).Da sei noch gar nichts abgeschlossen, hielt Cerny dagegen. Außerdem bitte er darum, das Staatliche Bauamt in dieser Angelegenheit als Partner und nichts als Gegner zu betrachten. Aus juristischer und politischer Sicht sei Mitkos Einwand vollkommen gerechtfertigt. Die Antwort müsse lauten: Falls das Bauamt die Vereinbarung mit dem Vorrang für die Kreisverkehrslösung nicht unterzeichnen wolle, werde man im Stadtrat wieder darüber sprechen.Zur Sache Kreisverkehr selbst bemerkte Dieter Mußemann (CSU), weil der dafür benötigte Grund im Eigentum der Stadt sei, habe man jetzt eine einmalige Chance zur Umsetzung. "Und weil die Stadt zwei Drittel der Planungskosten zahlt, wollen wir da auch mitreden." Unterstützung erhielt er von Martin Seibert: "Wir wollen diesen Kreisverkehr, und wir müssen ihn mit allen Mitteln durchsetzen."