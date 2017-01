Vor einer Woche wurde es bekannt: Nicht Sigmar Gabriel, sondern Martin Schulz tritt für die SPD im September gegen Angela Merkel an. Vergangenen Sonntag bestätigte der Parteivorstand Schulz dann einstimmig als Kanzlerkandidaten. Am Abend folgte ein Auftritt bei Anne Will im Ersten. "Ich habe ihn in der Talkshow gesehen. Da hat er sich gut geschlagen und wirkte sympathisch auf mich", schildert die 18-Jährige Christina Trummer aus Rödlas ihren ersten Eindruck von Schulz. Die AZ war in der Innenstadt unterwegs, um ein Stimmungsbild einzufangen und Prognosen der Bürger einzuholen.

Zwei Adjektive fielen dabei immer wieder: "sympathisch und kompetent", aber ganz einig waren sich die Befragten über Schulz dennoch nicht. "Sehr menschlich und bodenständig", findet ihn eine 50-jährige Seugasterin: "Eben einer von uns." Mit Gabriel hätte sie aber auch kein Problem gehabt: "Hauptsache frischer Wind und ein Wechsel in der Führung.""Ich will, dass Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Sie hat gute Arbeit geleistet", sagt hingegen Alexander Titz. Schulz sei ihm dennoch sympathisch: "Besser als Gabriel." Vor allem Schulz' Arbeit im Europäischen Parlament sieht der Amberger als Vorteil: "Dadurch hat er einen guten Umgang mit der Weltpolitik." Deshalb tippt Titz auf eine knappe Entscheidung. Richard Weigl hingegen sieht genau darin Schulz' Problem: "Er war zu lange weg aus Deutschland und ist hier zu unbekannt. Ich glaube deshalb nicht, dass er echte Chancen hat." Froh, dass der Ex-EU-Parlamentspräsident wieder in die deutsche Politik zurückkehrt, ist Marion Hollweck. Auf die Riedenerin wirkt er "sympathisch, kompetent und der Aufgabe gewachsen". Auch Elisabeth Dietsch-Zorn aus Amberg sympathisiert mit Schulz: "Welche Chancen er aber wirklich hat, wird erst der Wahlkampf zeigen." Seine Kandidatur ist ihrer Meinung nach gut für die SPD und auch einen Personalwechsel an der Spitze Deutschlands sieht sie positiv."Ich glaube nicht, dass Schulz Chancen gegen Merkel hat. Und ich hoffe es auch nicht. Ich war schon immer ein Schwarzer", bekennt hingegen ein 70-jähriger Kümmersbrucker. Er denkt nicht, dass die SPD nur durch den neuen Parteichef so viele Stimmen gewinne. "Martin Schulz? Ich halte ihn für eine Pfeife. Genauso wie Merkel. Ich sehe aber auch sonst niemanden in Deutschland, der als Kanzler geeignet wäre. Es gibt nur noch verlogene Kapitalisten", findet Karl Koschemann (80) aus Amberg drastischere Worte.Bernd Herzing hält Schulz in der SPD für den geeignetsten Kandidaten. Ob es gegen Merkel reichen wird, kann der Auerbacher schwer einschätzen: "Ich kenne ihn zu wenig, er war lange weg. Mehr kann man sagen, wenn er mehr Auftritte hatte. Aber seine Ziele sind nicht schlecht." Eine 66-jährige Ambergerin geht noch weiter: Sie hofft glatt, "dass mit Schulz alles besser wird".