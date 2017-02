Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, sorgte aber am Montag im Stadtrat für erboste Kommentare: Amberger Bunt hatte auf Facebook publik gemacht, wer in nichtöffentlicher Sitzung wie abgestimmt hatte, als es um die Nutzung des Raums um die Linde auf dem Marktplatz ging.

"Unser Fehler"

Vier Ersatzbänke

Ordnungsgeld möglich Die Geschäftsordnung des Stadtrats erlaubt es dessen Mitgliedern, publik zu machen, mit welchem Stimmenverhältnis Entscheidungen in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden. Sie dürfen aber nicht die Namen dazu verraten. Das erklärte auf AZ-Nachfrage Susanne Schwab, die Pressesprecherin der Stadt. In Artikel 18 der Geschäftsordnung heißt es: "Das Abstimmungsverhalten der einzelnen Stadtratsmitglieder ist geheim zu halten." Man habe intern diskutiert, wie der Verstoß von Amberger Bunt gegen diese Vorschrift zu ahnden sei, sagte Schwab, habe aber entschieden, die Sache nicht weiterzuverfolgen, nachdem sich die Gruppierung entschuldigt habe. Als Sanktionen wären eine Rüge oder ein Ordnungsgeld möglich gewesen. (ll)

OB Michael Cerny nannte den Facebook-Post vom 14. Januar nüchtern einen "Verstoß gegen die Geschäftsordnung". Andere Stadträte fanden drastischere Worte. Rupert Natter (CSU) etwa sah darin den Versuch, den Rest des Stadtrats öffentlich vorzuführen. Die Kollegialität sei dadurch "massiv mit Füßen getreten worden". Birgit Fruth (SPD) sagte, dieser Verstoß gegen den Verhaltenskodex habe sie "total geschockt".Die Amberger-Bunt-Stadträte Aydin Ayten und Josef Lorenz entschuldigten sich für diesen "Vertrauensbruch, den wir so nicht wollten" (Lorenz). Er führte ihn auf ein "internes Problem" zurück. Man habe auf einer Amberger-Bunt-Sitzung über die Abstimmung informiert, "aber im Vertrauen darauf, dass es nichtöffentlich bleibt". Dass es mitsamt den Namen auf Facebook gelandet sei, habe er erst verspätet erfahren, sagte Lorenz. "Das war unser Fehler." Ihm tue das leid, ergänzte Ayten.Michaela Frauendorfer (CSU) wies als Juristin darauf hin, der Vertrauensbruch sei bereits die beschriebene Diskussion innerhalb von Amberger Bunt gewesen, nicht erst die Veröffentlichung auf Facebook. CSU-Fraktionssprecher Dieter Mußemann äußerte, er akzeptiere die Entschuldigung, für die Sache an sich könne er aber kein Verständnis aufbringen. Zudem habe der Facebook-Post das Thema "komplett sinnentstellt". So habe ihn, Mußemann, danach jemand beschimpft, warum die Stadt den einzigen Baum am Marktplatz auch noch opfere. Dabei bleibe der Baum stehen, machte Mußemann deutlich, es gehe lediglich darum, ob der Platz darunter weiterhin für eine öffentliche Bank zur Verfügung stehe oder von einem Lokal als Freischankfläche genutzt werde.Inhaltlich gab es dazu wenig Neues. OB Cerny wertete die Entscheidung gegen die Bank unter der Linde als positiv, weil sie die gewünschte gastronomische Nutzung dort ermögliche. Zur nichtöffentlichen Behandlung sagte Cerny: "Da geht es nicht um Geheimniskrämerei, sondern um eine Investitionsentscheidung." Es sei nachvollziehbar, dass der Investor kein Interesse habe, das öffentlich zu diskutieren. Als Ersatz für die Rundbank an der Linde seien nach bisheriger Planung je zwei Bänke bei der Wendeltreppe und beim Kriegerdenkmal vorgesehen.Rupert Natter wies darauf hin, die Amberger-Bunt-Stadträte hätten die öffentliche Behandlung beantragen können, was aber nicht geschehen sei. Dieter Mußemann hielt fest, der einstimmige Beschluss aus dem Bauausschuss für die Verlegung der Bank gelte bis heute (da die von Amberger Bunt angestrebte Rücknahme durch den gesamten Stadtrat gescheitert sei - auf diese Abstimmung bezog sich die Diskussion). Er sehe auch keine Veranlassung, davon abzugehen: "Wenn wir etwas beschlossen haben, müssen wir dazu stehen." Josef Lorenz dagegen beharrte darauf, die Kritik an der nichtöffentlichen Behandlung sei grundsätzlich richtig, und es müsse möglich sein, einen Beschluss zu revidieren.