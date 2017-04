Glatte 100 Prozent für Andreas Otterbein: Der Kastler wurde bei der Hauptversammlung in Paulsdorf als Kreis-Chef des CSU-Arbeitskreises Außen- und Sicherheitpolitik (ASP) im Amt bestätigt.

Wahlergebnisse Vorsitzender: Andreas Otterbein stellvertretende Vorsitzende: Stefan Frank, Josef Hetzenecker und Friedrich Bart



Schriftführer: Ewald Stigler stellvertretender Schriftführer: Johann Weber



Schatzmeister: Xaver Weber



Beisitzer: Christa Tröster, Jochen Beer, Manfred Donhauser, Emmeran Luber, Josef Tröster und Matthias Rackwitz



Kassenprüfer: Siegbert Rühlike Peter Frankl



Delegierte zur Bezirksversammlung: Andreas Otterbein, Elisabeth Schütz, Josef Hetzenecker, Friedrich Bart, Ewald Stiegler, Johann Weber, Xaver Weber, Karola Donhauser, Christa Tröster, Jochen Beer, Manfred Donhauser, Emmeram Luber, Josef Tröster, Matthias Rackwitz, Mathias Koop, Leonard Kurz und Peter Frankl



Delegierte zur Landesversammlung: Andreas Otterbein, Alan Ribica, Josef Hetzenecker, Friedrich Bart



Ehrungen



Elisabeth Schütz , die seit 10. Januar 1991 Mitglied im ASP ist und seit März 2003 das Amt der Schriftführerin inne hatte, wurde von Andreas Otterbein für die jahrzehntelange hervorragende Arbeit geehrt. Er dankte Schütz für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre tatkräftige Unterstützung.



Johann Weber , der bereits am 14. Juni 1972 dem ASP beigetreten ist und seit 25 Jahren als Schatzmeister die ASP-Kasse verwaltete, wurde ebenfalls für seine Verdienste geehrt.

Paulsdorf. CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Harald Schwartz gratulierte Otterbein und sicherte ihm auch weiterhin die Unterstützung der CSU in allen Belangen zu. Er brachte in seinem Grußwort die Eckpunkte des Programms "CSU 2020 - Die Region mit Zukunft" näher und dankte dem Arbeitskreis für seine geleistete politische Arbeit im vergangenen Jahr.Der derzeit 168 Mitglieder umfassende Kreisverband ist - zusammen mit dem Ortsverband Sulzbach-Rosenberg - einer der mitgliederstärksten ASP-Kreisverbände in Bayern. Danach kam Schwartz auf das Hauptanliegen des ASP zu sprechen: "Die Sicherheit der Bürger ist ein hohes Gut. Ein Blick in andere Staaten und andere Bundesländer zeigt: Sicherheit ist alles andere als selbstverständlich." Damit sich die Menschen im Freistaat sicher fühlen, werden laut Harald Schwartz im Doppelhaushalt 2017/18 rund 9,5 Milliarden Euro in Innere Sicherheit, Polizei und Justiz einkalkuliert.Otterbein zog in seinem Rechenschaftsbericht ein positives Fazit. So waren unter anderem zahlreiche Vorstandssitzungen, eine Veranstaltung mit dem ASP-Landesvorsitzenden MdB Florian Hahn, eine mehrtägige Fahrt nach Dresden sowie ein Ortstermin bei der Bundespolizei in Waidhaus einige Programmpunkte. Der Höhepunkt sei die Fahrt zu dem Unternehmen Airbus AS Defence & Space nach Manching gewesen, wo einige Mitglieder hautnah die Fertigung des Eurofighters und weitere Luftfahrzeuge erleben konnten.