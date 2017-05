Berufspendeln, Grundversorgung, Lebensqualität. Der ländliche Raum ist existenziell auf die Mobilität jedes Einzelnen angewiesen. Auch wenn das technische Fundament ein anderes sein wird.

Zeit entscheidend

Übergreifend denken

Derartige, später gerne als technische Revolution beschriebene Umwälzungen hat es mehrfach gegeben: 1825 war es die erste öffentliche Eisenbahn in England, 1886 Carl Benz' Motorwagen Nummer 1. Die Geschichte, dass zwei Jahre später seine Ehefrau Berta bei ihrer drei Tage in Anspruch nehmenden, abenteuerlichen und rund 100 Kilometer langen Fahrt von Mannheim nach Pforzheim den Treibstoff Ligroin (Waschbenzin) in der Apotheke kaufen musste, klang kurz auch an diesem Abend an.Allerdings unter einem völlig anderen Vorzeichen. Denn Strom ist heute eigentlich überall verfügbar. Nur ran kommen E-Automobilisten immer noch fast ebenso schwer, wie einst Berta Benz an Benzin. Die IHK setzte deshalb in der vergangenen Woche ein Zeichen mit der Veranstaltung "Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im Raum Amberg-Sulzbach". Ihr Geschäftsführer in Amberg, Johann Schmalzl, ist sich sicher, dass die Elektromobilität im Individualverkehr als Massenphänomen greifen und mehr und mehr die konventionelle Antriebstechnik mit Verbrennungsmotoren ersetzen wird."Es ist nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage, wie wir damit umgehen", um schließlich davon wirtschaftlich zu profitieren, plädierte Schmalzl, nicht tatenlos zu bleiben. "Wir brauchen jetzt auch Pioniere." Ebenso denken die kommunalen Stadtwerke als der in der Region dominierende Stromanbieter. Martin Malitzke, Prokurist und Technischer Leiter, skizzierte eine technische Lösung namens "AM Ladepole". Diese Kooperation seines Hauses zusammen mit einem im Landkreis ansässigen Hardware-Spezialisten offeriert für "deutlich unter 15 000 Euro, inklusive Abrechnungssystem" eine Basis-Ladesäule mit vier Plätzen.Malitzke reduzierte das eigentliche Problem eines Ladevorgangs auf die nötige, relativ hohe Verweildauer des zu speisenden Fahrzeugs. Zuhause, in der Garage stelle sich diese Frage nicht. Jedoch im öffentlichen Raum (Abstellflächen unter freiem Himmel, "Laternengarage") oder auf halböffentlichen Stellplätzen (gebührenpflichtige Parkplätze, -garagen und -häuser sowie private Betriebsflächen). Hier entstehe ein Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit der Ladedauer, der dadurch vorgegeben Inanspruchnahme des Stellplatzes und der dem Nutzer zur Verfügung stehenden Zeit.Bei Mitarbeiter-Parkplätzen auf Firmengeländen, lasse sich diese Gemengelage noch gut unter einen Hut bringen. Bei öffentlich zugänglichen Stellflächen und steigender Nachfrage sei das allerdings deutlich schwieriger. Vor diesem Hintergrund konstatierte Werner Beck (IHK) eine alles andere als homogene Entwicklung. Trotz des im Vergleich zu anderen Ländern sehr schleppenden Absatzes von E-Autos in Deutschland, gehe das Verhältnis zwischen vorhandenen Fahrzeugen und Lademöglichkeiten immer weiter auseinander. Im Umkehrschluss bedeute das zwar, dass die Nachfrage steige. Das sage aber noch lange nicht aus, dass sie auch befriedigt werden könne.Diesem Problem sieht sich ebenso der Landkreis gegenübergestellt. Er hat ein Elektromobilitätskonzept in Auftrag gegeben, das derzeit erarbeitet wird. Darüber referierte Harald Herrle, im Landratsamt für die Wirtschaftsförderung zuständig. Ein möglichst hoher Grad an individueller Mobilität ist aus seiner Sicht im ländlichen Raum eine "zwingende Notwendigkeit".Diese Auffassung teile auch die Politik. Bei derzeit im Landkreis gemeldeten 86 reinen Elektro-Pkws und 18 Ladestationen mit 38 Plätzen (IHK-Zahlen ohne Amberg) stelle sich die Situation eigentlich nicht allzu schlecht, in jeder Hinsicht aber ausbaufähig, dar, ließ Herrle anklingen. Doch Mobilität bedeute dem Wesen nach, dass beispielsweise ein Berufspendler aus dem Landkreis an seiner Arbeitsstelle in Amberg eine Lademöglichkeit für sein E-Auto brauche. Und da sei ein Landratsamt dann sehr schnell an seinen politischen Kompetenzgrenzen angelangt.