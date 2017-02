Die Weihnachts- und Winterbeleuchtung ist abgebaut und verstaut. Jetzt beginnt für die PWG (Park- und Werbegemeinschaft) die Kärrnerarbeit im Hintergrund: die Abrechnung. In der Diskussion um die vielgelobte Neuanschaffung vor zwei Jahren spielte genau dieser Punkt eine große Rolle. Wenn es ans Zahlen ging, war die Begeisterung stets schnell verflogen.

Ohne die Großen

Wiederholt klang durch, dass es für die PWG nicht einfach ist, auf ihre Kosten zu kommen. Doch wie hoch sie genau sind, und wer letztendlich wie viel zahlt, das wird wie ein Geheimnis gehütet. Vorsitzender Andreas Raab möchte keinen Betrag nennen. Das ginge derzeit auch noch nicht. Er führt an, dass heuer das erste Mal die neue winterliche Innenstadt-Illumination komplett in Eigenregie auf- und abgebaut wurde. "Im vergangenen Jahr hat das bei der Premiere noch eine Fremdfirma erledigt." Nun macht es der Bauhof.Pauschal ist die Stadt jährlich mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 6500 Euro mit dabei. "Wir sind ja ebenso Anlieger, wie der Innenstadthandel", sagte Rathaussprecherin Susanne Schwab dazu. Damit sind die Leistungen des Bauhofs aber noch lange nicht abgegolten. Sie stehen mit kalkulierten 25 000 Euro im Haushalt, abzüglich eines namhaften fünfstelligen Betrags der PWG. Den beziffert Raab nicht, spricht aber davon, "dass die Kosten gedeckt sind". Dennoch ärgert ihn immer wieder: "Einige große Filialisten beteiligen sich nicht, und im Wesentlichen müssen wir kleinen Einzelhändler das nötige Geld aufbringen."