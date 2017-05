Der Internet-Auftritt des Zweckverbandes Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) wurde von Cyber-Piraten gehackt. Wer am Donnerstag www.znas.de aufrief, sah sich nicht mit Busfahrplänen, sondern mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan konfrontiert.

Als Absender nannten die Hacker "Cyber-Warriors Akincilar", was wörtlich übersetzt "Internet-Krieger Sturmreiter" bedeutet. Die Aktivisten nutzten den Internetauftritt für die Verbreitung von Parolen auf türkisch und englisch. Mit der Anrede "Hey Europe!" wandten sie sich an den gesamten Kontinent: "Ihr sprecht immer über Demokratie, Menschenrechte und Freiheiten. Aber Deine Angst vor der "Groß-Türkei" hat Deine kolonistische, rassistische, faschistische Kreuzzug-Mentalität offenbart, die dein wahres Gesicht ist!" (Originaltext: You always talk about democracy, human rights and freedoms. But your fear of "Great Turkey" has revealed your colonist, racist, fascist Crusade mentality which is your real face.)Die EDV-Abteilung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach arbeitet nach Auskunft von Pressesprecherin Christine Hollederer daran, die ursprüngliche Version der Seite herzustellen. "Wahrscheinlich wurde per SQL-Injection die dahinterliegende Datenbank gehackt", versuchen die Experten Erklärungen zu finden. Aktuell ist eine weiße Fläche zu sehen. "Im Laufe des Tages" soll die Seite wieder erreichbar sein. Gehostet wird sie beim regionalen Internetanbieter Asamnet.