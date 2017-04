Lieber einen Kredit komplett ablösen statt Strafzinsen zahlen für das Geld auf der Bank: Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck ist in der glücklichen Lage, so handeln zu können. Bei der Sitzung im Baureferat der Stadt Amberg schlug Vorsitzender Roland Strehl diesen neuen Beschluss vor.

Franz Mertel, Amberger Kämmerer, erläuterte zunächst den Haushaltsplan 2017 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2020. Er berichtete von Strafzinsen in Höhe von 0,4 Prozent auf jeden Euro, der das Guthaben von 500 000 Euro bei der Bank übersteigen würde. Der Verwaltungshaushalt 2017 des Zweckverbandes betrage 2,77 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 2,02 Millionen.Zwei Drittel der Ausgaben im Verwaltungshaushalt entfielen auf den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ein Drittel auf Personalausgaben. Diese seien bei gleichbleibender Stellenzahl um 22 400 Euro gestiegen. Die Zinsausgaben, im Jahr 1995 noch mit 524 000 Euro angesetzt, gingen dann gegen null.Die Einnahmen bestünden im Wesentlichen aus der Betriebskostenumlage, die die Gemeinden für die Abwasserentsorgung bezahlen. Sie liege bei rund 2,2 Millionen Euro - "das waren aber auch schon mal 3,6 Millionen", erinnerte Franz Mertel an die 90er-Jahre.Der letzte Kredit in Höhe von 963 200 Euro, den der ZAB noch laufen habe, solle abgelöst werden, erläuterte auch der Kämmerer detailliert. Damit fielen die Kosten der Tilgung und der Zinsaufwand künftig komplett weg. Für Baumaßnahmen seien im Vermögenshaushalt aber wieder rund 880 000 Euro eingeplant.Die Verschuldung sinke damit von acht Millionen Euro im Jahr 1995 auf null in 2018. Die Rücklagen, so Mertel, wolle man aber trotzdem bei 100- bis 150 000 Euro halten. Während der Verwaltungshaushalt bis 2020 sich kaum verändere, schrumpfe der Vermögenshaushalt deswegen von 2,02 auf rund 0,8 Millionen Euro."Ein solider, zukunftsorientierter Haushalt", stellte Roland Strehl fest, er dankte auch dem Technischen Leiter der Kläranlage Theuern, Stefan Trettenbach, und seinem Team für ausgezeichnete Arbeit. Die Mitglieder des Zweckverbandes genehmigten einstimmig die Haushaltssatzung 2017 und die Finanzplanung bis 2020. Der Vorsitzende der Rechnungsprüfungskommission, Alwin Märkl, bestätigte die Zahlen der Jahresrechnung 2015 und sah ein ausgeglichenes Ergebnis. Auch hier gab es keinen Widerspruch.