Die zweite Herren-Mannschaft des TC Amberg am Schanzl ist in der Bayernliga weiter auf Erfolgskurs. Am Wochenende setzte sie sich auf eigener Anlage mit 6:3 gegen den TC RW Erlangen durch.

Ergebnisse: A. Wagner - S. Traxler 7:5/6:4; S. Wagner - T. Schaller w.o.; L. Gomez Islinger - N. Kramer 6:4/6:3; Chr. Patzanovsky - M. Lang 6:3/6:1; A. Mozgovoy - J. Messingschlager 6:1/6:1; S. Grau - O. Hinterleitner 6:3/7:5; S. Wagner/Gomez Islinger - Traxler/Hörner w.o.; A. Wagner/Patzanovsky - Schaller/Hinterleitner 6:1/6:3; Mozgovoy/Grau - Kramer/Messingschlager 5:7/1:6.Nach dem dritten Sieg in Folge stehen die Herren II nun zusammen mit dem TC Bamberg und dem 1. FC Nürnberg punktgleich an der Tabellenspitze.Am Donnerstag, 25. Mai (10 Uhr), kommt es zu einem ersten Spitzenspiel, denn dann wird die erste Mannschaft des 1. FC Nürnberg zu Gast am Schanzl sein. Es ist damit zu rechnen, dass der Gegner, der aufsteigen möchte, in Bestbesetzung auflaufen wird.Die Amberger Herren, die ihrerseits nur oben mitspielen möchten, gehen voll motiviert in die Begegnung und sind gespannt, wie die Nürnberger mit dieser einseitigen Drucksituation zurechtkommen. Die Zuschauer erwartet auf jeden Fall ein spannendes Spiel.