Die 4. Basketballnacht des TV Amberg hat mit Beastmode aus Nürnberg einen verdienten Sieger. Die Beteiligung in diesem Jahr hätte etwas besser sein können, aber dennoch hat es allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Besonders die Atmosphäre in der triMAX-Halle wurde gelobt. Karl-Heinz Busch vom Bayerischen Basketballverband und Bürgermeister Martin Preuß überreichten der Truppe aus Franken (Roland Weber, Illija Rybyy, Anthony Woodson und Courtney Dollard) den Pokal. Die Lokalmatadoren The Oreos and Milk aus Amberg (Shaquille Colter, Patrick Laramy, Corey Williams, William Stockdale) mussten sich im Finale mit 11:15 geschlagen geben. Expendables heißen die Sieger des U18-Wettbewerbs: Lorenz Bergler, Nico Wenzl, Simon Schubert und Fabian Kuberski aus Neustadt/Waldnaab dominierten den Contest und gewannen ungeschlagen den Pokal.