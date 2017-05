Amberg. Erst patzt der SV Etzelwang im Nachholspiel am Mittwoch beim SV Michaelpoppenricht - und der TSV Theuern hat in der A-Klasse Nord die Nase vorne. Aber nur zwei Tage: Am Freitag ließ Etzelwang einen 6:0-Kantersieg gegen Vilsecks Reserve folgen, schoss sich den Frust von der Seele. Und Theuern? Der Spitzenreiter musste nach zehn Wochen auf dem Thron den Platz räumen. Schuld ist Daniel Maltsev vom ESV Amberg, der mit seinem goldenen Tor in der 55. Minute den Tabellenführer stürzte. Der ESV hat sich damit gerettet und den Abstiegsrelegationsplatz verlassen - in die Mühle der Verlängerung muss nun der TSV Neudorf.

SV Etzelwang 6:0 (2:0) FV Vilseck IITore: 1:0 (12.) Tobias Kummer, 2:0 (38.) Emmanuel Maeda, 3:0/4:0 (48./75.) Matthias Fenzel, 5:0 (79.) Bastian Weber, 6:0 (85., Foulelfmeter) Sebastian Raum - SR: Adolf Binner - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (82.) Sebastian Mertin (Vilseck II)DJK Amberg 0:1 (0:1) DJK Ursensollen IITor: 0:1 (28.) Fabian Strobl - SR: Mario Baumgartner (DJK Dürnsricht/Wolfring) - Zuschauer: 10 - Gelb-Rot: (89.) Roman Schmidt (Amberg) wegen MeckernsFSV Gärbershof 3:0 (1:0) FC KaltenbrunnTore: 1:0 (40.) Andreas Scheler, 2:0 (50.) Thomas Utz, 3:0 (90.) Christoph Schöppel - SR: Sergiy Kuzmenko (SGS Amberg) - Zuschauer: 15Michaelpoppenricht 0:0 SV Sorghof IISR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 20DJK Gebenbach II 4:4 (0:3) TuS Rosenberg IITore: 0:1/0:2/0:3 (8./12./41.) Andreas Winter, 1:3 (46.) Fabian Frank, 2:3 (49.) Markus Birner, 2:4 (63.) Michael Weiser, 3:4 (73.) Thorsten Troche, 4:4 (78.) Peter Ammer - SR: Matthias Zahn (FC Großalbershof) - Zuschauer: 15ESV Amberg 1:0 (0:0) TSV TheuernTor: 1:0 (55.) Daniel Maltsev - SR: Schwendner Markus (DJK Ensdorf) - Zuschauer: 77Ursulapoppenricht 4:2 (1:2) TSV NeudorfTore: 1:0 (25.) Marius Bloch, 1:1 (25./Elfmeter) Abdullah Muhammed, 1:2 (32./Elfmeter) Sebastian Lorenz, 2:2 (56./Elfmeter) David Koermer, 3:2/4:2 (74./86.) Christain Reiß - SR: Reinhard Marschick (Kohlberg) - Zuschauer: 45 - Gelb-Rot: (77.) Andreas Buhr (TSV Neudorf )