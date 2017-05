Noch 180 Minuten bis zum Saisonende in der A-Klasse Nord: Meisterschaft und Aufstiegsrelegation karteln Theuern und Etzelwang aus. Absteiger DJK Ursensollen II steht schon eine Weile fest, die gefürchtete Abstiegsrelegation spielen der TSV Neudorf und der ESV Amberg aus.

Hoffen auf Sportfreunde

Damit kommt dem Match zwischen dem ESV Amberg und dem TSV Theuern besondere Bedeutung zu. Während die Vilstaler in die Kreisklasse streben, möchten die Eisenbahner die Liga möglichst direkt erhalten - beide Teams brauchen also noch unbedingt Punkte.Die Gastgeber haben zwar immer wieder einmal Lehrgeld wie gegen Etzelwang zahlen müssen, aber auch immer wieder gepunktet. "Der Druck liegt bei Neudorf", ist sich ESV-Trainer Dominik Steup sicher. "Unser Kader hat sich zum Endspurt gut gefüllt, wir haben viel Selbstvertrauen und die Mannschaft ist hoch motiviert." Gute Voraussetzungen also, aber ob's ausreicht, um dem Titelanwärter einen Zähler abzuknöpfen? Mit vier Punkten aus den beiden letzten Spielen wären die Eisenbahner wohl erfolgreich am Ziel angekommen. Getreu dem Motto: Tot gesagte leben länger.Einen Zähler hinter den Eisenbahnern rangiert der TSV Neudorf, der seine Visitenkarte bei den SF Ursulapoppenricht abgibt, die am letzten Spieltag dem ESV Amberg die Punkte überlassen mussten. Der ESV hofft natürlich, dass der Tabellenvorletzte bei den Sportfreunden nichts reißt, denn dann hätte man den direkten Klassenerhalt selbst in der Hand.Nur einen Punkt Rückstand hat der SV Etzelwang auf den Tabellenführer, die Meisterschaft ist noch drin, die Relegation ist ihnen bereits sicher. Beim Ex-Kreisklassisten gibt die Bezirksligareserve aus Vilseck ihre Visitenkarte ab, die in den letzten Wochen zugelegt hat und die Abstiegsorgen verscheuchen konnte: Bei 29 Punkten wird für die Garnisonsstädter nichts mehr anbrennen, so dass sie den Aspiranten völlig unbelastet auf Herz und Nieren prüfen können.In allen anderen Spielen steht allein der Tabellenplatz zum Saisonende im Mittelpunkt, denn bei 29 Punkten ist der direkte Ligaerhalt für die betroffenen Mannschaften "a g'mahte Wies'n". Der FSV Gärbershof möchte den dritten Platz gegen einen starken Kontrahenten aus Kaltenbrunn (5.) verteidigen, wie auch die kleinen Indianer aus Sorghof ihren vierten Rang behalten und beim SV Michaelpoppenricht nicht leer ausgehen wollen.Der hat seinerseits durch den Sieg über Etzelwang für einen Paukenschlag und seine definitive Rettung gesorgt. Ob die DJK Amberg (8.) noch einen Rang gutmachen kann, erscheint wenig wahrscheinlich, aber gegen die DJK Ursensollen II (14.) sollte ein weiterer Dreier eingefahren werden können.