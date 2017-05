Ein Dreier gegen die DJK Ensdorf II und die Sektkorken könnten für den TuS Hohenburg schon knallen - vorausgesetzt die Verfolger patzen. Ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der A-Klasse Süd wäre ihm dann aber bereits sicher. Drei Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer auf die Verfolger, diese Spitzenposition möchten die Schinhammer-Jungs unbedingt über die Ziellinie retten. Zu Gast ist mit der DJK Ensdorf II ein kecker Neuling, der den Lauterachtalern sicherlich alles abverlangen wird - denn die Vilstaler sind immer für eine Überraschung gut.

Drei Punkte hinter den Hohenburgern lauern die SG Rieden II und die SG Ehenfeld, die noch auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen und sich selbst zumindest für die Aufstiegsrelegation in Position bringen wollen. Die Riedener müssen auf den Hahnenkamm in Edelsfeld vor. Die FCE-Reserve hat mit 24 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz - da sollte zwei Spieltage vor dem Saisonende eigentlich nichts mehr anbrennen. Auch wegen der Heimstärke muss sich der Gast aus dem Vilstal warm anziehen, will er die Rückreise quer durch den Landkreis nicht enttäuscht antreten.Im Tabellenkeller geht es eng zu: Wie eng, beweist das Kellerduell Inter Bergsteig II gegen Utzenhofen II. Gewinnen die Hausherren, wären sie durch - wenn Traßlberg II nicht gewinnt. Siegen die Gäste, würde das Trio am letzten Spieltag durch je einen Punkt getrennt sein. Ein Unentschieden kann für Utzenhofen den Abstieg bedeuten, wenn der SVL Traßlberg II erfolgreich ist.Die Truppe von Thomas und Michael Behrend belegt derzeit den Abstiegsrelegationsplatz mit 19 Punkten. "Wir wollen die Klasse halten, wenn es irgendwie geht, auch ohne Relegation", steckt das Trainerduo die Ziele schon einmal ab. " Der Trainingsbesuch ist im Schnitt auf knapp 20 Spieler bei den Herren angestiegen, die Stimmung ist gut und wir haben wohl alle Mann an Bord", geht das Brüderpaar optimistisch ins Saisonfinale. Ob die Rahmenbedingungen ausreichen, der SG Ehenfeld ein sportliches Bein zu stellen, muss abgewartet werden. Die SG hat 28 Punkte mehr geholt als der SVL und schielt sogar noch auf den Aufstieg. Theoretisch braucht der ASV Haselmühl II noch einen Zähler, um die Liga sicher zu halten. Gegner Paulsdorf hat erst am letzten Spieltag seine Chancen auf Höheres verspielt, geht aber als Favorit ins Spiel.