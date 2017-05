Am Samstag, 3. Juni, findet zum 14. Mal die Amberger Running Night der Skivereinigung Amberg statt. Neben dem dritten Wertungslauf des Landkreiscups 2017, wird an wie in den vergangenen Jahren ein Firmen- und Benefizlauf stattfinden. Aufgrund der Erneuerung des Pionierstegs ist eine kleine Streckenänderung erforderlich. Deshalb sind dieses Jahr der Hauptlauf über 10 km und der Firmen- und Benefizlauf über 5 km nicht bestzeitenfähig. Die Zeitmessung erfolgt wie immer über einen Transponder am Schuh von der Firma "Zeitgemäß". Start und Ziel aller Läufe ist der Marktplatz.

Die Schülerläufe, die von der Knappschaft-Krankenkasse präsentiert werden, beginnen um 17.15 Uhr, um 19 Uhr ist der Firmen- und Benefizlauf, um 20 Uhr startet der Hauptlauf über 10 km ab der Altersklasse U18 für Frauen und Männer über 4 Runden à 2,5 km durch die Amberger Altstadt. Funktionsshirts gibt es für die Starter des 5-km- und 10 km-Laufs bei einer Anmeldung bis 24. Mai Bei späterer Anmeldung wird kein Shirt mehr garantiert.Für die schnellsten Männer und Frauen über 10 km sind Geldpreise ausgelobt (1. Platz 50 Euro, 2. Platz 30 Euro und 3. Platz 20 Euro), die drei schnellsten Schüler jeder Altersklasse bekommen Pokale. Beim Hauptlauf erhalten die beste Damenmannschaft (3 Damen) und beste Herrenmannschaft (3 Herren) je einen Gutschein mit einem Wert von 60 Euro.Alle Firmen (nicht nur Amberger Firmen) können beim Firmen- und Benefizlauf dabei sein und ein größtmögliches Firmenteam stellen. Mit einem Teil der Startgelder wird die MS-Selbsthilfegruppe Amberg unterstützt. Die schnellste Firma - die drei durch Zeitaddition errechneten schnellsten Läufer/Läuferinnen einer Firma - erhält einen großen Wanderpokal, sowie drei 20 Euro-Gutscheine und ist damit Amberger Firmenmeister. Nach zweimaligem Gewinn geht der Pokal ins Eigentum der Firma über..Im Start- und Zielbereich bietet während der gesamten Veranstaltung die Knappschaft-Krankenkasse für Teilnehmer und Zuschauer verschiedene Angebote, wie kostenlose Körperfettmessungen und Lauf-Tatoos an. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 1. Juni, 22 Uhr, online unter www.sv-amberg.de oder das Portal der Firma Zeitgemäß möglich. Nachmeldungen können bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start getätigt werden. Zusätzlich zu den Anmeldegebühren (Erwachsene 15 Euro, Jugendliche 8 Euro und Schüler 5 Euro, Benefiz- und Firmenlauf 15 Euro) sind 3 Euro zu entrichten.