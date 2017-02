Am Sonntag Länderspiel gegen Tschechien in der Trimax-Halle

Rollstuhlbasketball! Das ist der erste Gedanke, wenn man an Sportarten im Rollstuhl denkt. Aber die Möglichkeiten, das Vehikel sportlich zu nutzen, sind vielfältiger, als man denkt. Beispiel Rollstuhlrugby. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Sonntag, 19. Februar, um 13 Uhr in der Trimax-Halle auf die tschechische Auswahl. Mit dabei ist der Schwarzenfelder Thorsten Altmann, der das Länderspiel nach Amberg gebracht hat. Der Eintritt ist frei. Die Footballer der Red Devils aus Kümmersbruck (Bild) unterstützen die Organisatoren. Bild: hfz