26 Grad und elf Stunden Sonnenschein pro Tag - so lautet die Wetterprognose für den Kurfürsten-Pokal, der am Wochenende Schwimmer aus allen Becken Bayerns, aus Sachsen, aus Österreich und Tschechien nach Amberg lockt.

Fürth mit Großaufgebot

Samstag ab 12 Uhr

Beste Bedingungen also für die 18. Auflage des beliebten Schwimmwettkampfs im Hockermühlbad. 24 Einzelwettbewerbe in vier Schwimmlagen werden über die Strecken von 50m bis 200m absolviert. Hinzu kommen 200m in der Königsdisziplin Lagen, in der die Athleten alle Stile (Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil) nacheinander schwimmen.Höhepunkt werden aber wohl auch dieses Mal wieder die Staffelwettbewerbe in Freistil und Lagen sein. Als Titelverteidiger des Kurfürstenpokals tritt die SG Fürth wieder mit einem Großaufgebot an. Denn zum Sieg braucht es nicht nur herausstechende Einzelleistungen - vielmehr zählen alle Platzierungen unter den besten sechs eines Wettkampfs für die Mannschaftswertung, so dass große Mannschaften (wie der TV Amberg) mit vielen Starts in allen Disziplinen und Distanzen besonders gute Aussichten auf den Gesamtsieg haben.Der TV Amberg lädt dazu ein, sich das heiße Spektakel im kühlen Nass live anzusehen, die Mannschaft anzufeuern und die Backkreationen am Kuchenstand zu probieren. Wettkampfbeginn ist am Samstag, 27. Mai, um 12 Uhr, am Sonntag, 28. Mai, um 10 Uhr. Das Wettkampfbecken im Hockermühlbad ist am Samstag von 11 bis etwa 18.30 Uhr und am Sonntag von 9 bis etwa 16.30 Uhr für das öffentliche Schwimmen gesperrt. Informationen im Internet www.tvamberg.de/abteilung-schwimmen/