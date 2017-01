Einen weiteren Sieg in seiner noch jungen Laufbahn holt der Amberger Andrej Merzliakov am Samstag für seinen Bundesligaverein, die Chemnitzer Wölfe. Obwohl er noch unter den Nachwirkungen einer Grippe leidet und ein äußerst renommierter Gegner auf ihn wartet, gewinnt der Boxer klar mit 3:0 Punkten.

Merzliakov trug damit auch zum zweiten Sieg (13:11) seines Teams in dieser noch jungen Bundesligasaison bei. Sein Gegner war der für diesen Kampf von den Straubingern eigens verpflichtete mehrfache holländische Meister Max van der Pas. Außer jenen nationalen Titeln ist die Liste der Erfolge und internationalen Wettkampfteilnahmen lang. Der 23-jährige gebürtige Elsendorper gewann letztes und vorletztes Jahr den Chemiepokal in Halle, schlug in der Saison 2015/16 und 2016/17 jeden deutschen Meister, nahm 2015 an der Europameisterschaft in Minsk teil (Platz sechs), schied erst im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2015 in Doha/Katar aus, verpasste vergangenes Jahr nur knapp die Olympiateilnahme, gewann 130 seiner 170 Kämpfe und rangiert auf Platz 39 der AIBA-Liste (Weltverband des Olympischen Boxens), um nur einige seiner Erfolge zu benennen.Dagegen der drei Jahre jüngere Amberger, der gerade mal halb so viele Kämpfe vorweisen kann und dessen Karriere allmählich anrollt. Aber mit der ihm eigenen Ruhe und Gelassenheit ging er konzentriert zu Werke. Gleich in der ersten Runde gelang ihm mit einem linken Seitwärtshaken ein Niederschlag, nachdem er zuvor mit rechts angetäuscht hatte. Max van der Pas wusste wohl nicht so recht, wie ihm geschah, als er bis acht angezählt wurde. In diesem sauberen Kampf ließ sich Merzliakov das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen und dominierte die ersten beiden Runden eindeutig. Die 500 Zuschauer waren begeistert und unterstützten ihren Mittelgewichtler nach Kräften. So überstand er auch noch die dritte Runde, als ihn die Kräfte auf Grund der Nachwirkungen der Grippe verließen. Völlig unerwartet hatte aber auch der holländische Hochkaräter nichts mehr entgegenzusetzen und musste geschlagen aus dem Seilgeviert.Für das Trainergespann Ruslan Schönfeld und Andreas Neiswirth und die Vereinskameraden, die diesen Weg nach Chemnitz auf sich genommen hatten, ein lohnender Ausflug, der am 18. Februar in Straubing beim Rückrundenkampf eine hoffentlich ebensolche Fortsetzung findet.