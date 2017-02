Ein flottes Spiel, ein verletzter Schiedsrichter und eine unglückliche Niederlage in den Schlussminuten - aber den Einzug ins Play-Off-Viertelfinale geschafft. Dort wartet auf den ERSC Amberg am nächsten Wochenende der deutsche Alt-Meister EV Füssen.

Das Spiel der Amberger am Sonntagabend gegen Schweinfurt hatte weniger Brisanz, als vorher vermutet. Die Play-Off-Teilnahme der Löwen stand eigentlich schon am Vorabend fest, durch die 7:5-Niederlage von Verfolger Bad Aibling in Dingolfing, wobei die Oberbayern bis ins Schlussdrittel noch mit zwei Toren Vorsprung geführt hatten. Damit hatte der ERSC schon vor dem Sonntagsspiel einen praktisch uneinholbaren Vorsprung von drei Zählern und elf Treffern. Weniger erwartet wurde dagegen die 5:6-Heimniederlage des ERV Schweinfurt im Unterfranken-Derby gegen Bad Kissingen, womit die Wölfe die Mighty Dogs sicher auf den dritten Rang verdammten und das Spiel in Amberg für die Schweinfurter tabellarisch gesehen keinerlei Bedeutung mehr hatte.Trotzdem erlebten die Zuschauer ein unterhaltsames und faires Spiel mit viel Tempo. Beide Teams hatten Ausfälle zu verzeichnen, die teilweise aber als Vorsichtsmaßnahme geschont wurden. Taktische Zwänge wurden beiseite gelassen und es gab zunächst keinerlei Unterbrechungen - die erste dann in der fünften Minute durch das 1:0 der Löwen. Daniel Smazal ging nach einem langen Pass von Matti Swadzba alleine auf das Schweinfurter Tor zu und versenkte die Scheibe unhaltbar. Die nächste Pause hatte einen besonderen Hintergrund. Schiedsrichter Schmidt zog sich eine Muskelverletzung zu und konnte nicht mehr weitermachen. Sein Kollege Dürnhofer musste die Partie alleine zu Ende leiten. Amberg hatte mehr vom Spiel, die besseren Chancen und war immer einen Tick schneller als die Gäste an der Scheibe. ERSC-Torhüter Oli Engmann musste einmal in Unterzahl gegen ERV-Stürmer Matthias Kohl retten, ansonsten war die 1:0-Führung zur ersten Pause eher noch zu knapp. Der zweite Abschnitt ging danach nach Punkten an die Mighty Dogs, die ein Powerplay zum 1:1 durch den Tschechen Richard Adam verwerteten. Auch danach setzte der ERV die Löwen unter Druck und sich in der Amberger Verteidigungszone fest. Der ERSC überstand diese Phase und hatte bei einem Pfostentreffer durch Daniel Trometer auch die Chance zur neuerlichen Führung.Mit einem Remis ging es ins Schlussdrittel, wo die Gastgeber zunächst mehr Anteile zu verzeichnen hatten. Die Löwen kamen durch Boris Flamik zum 2:1. Damit war der Ehrgeiz der Schweinfurter angestachelt, vor allem bei Dion Campbell. Dem gelang mit einem sehenswerten Schlagschuss in Überzahl die Führung für die Mighty Dogs. ERSC-Coach Alex Reichenberger nahm seinen Torhüter zugunsten eines Feldspielers vom Eis. Beinahe wäre Amberg noch der Ausgleich gelungen, doch der Schlagschuss von Christoph Schönberger traf nur die Latte. Mit einem "Empty Net Goal" ins verwaiste Amberger Tor machte Pascal Schäfer zum 2:4 alles klar.