21 oder lieber zehn Kilometer? CIS Amberg und ESV Amberg richten am Sonntag, 23. April, den 23. Amberger Halbmarathon und die Oberpfalzmeisterschaften über zehn Kilometer aus. Die Anmeldung erfolgt online unter www.cis-amberg.de mit der Überweisung der Organisationsgebühr (zehn Kilometer: 13 Euro; Halbmarathon: 20 Euro). Meldeschluss ist am Mittwoch, 19. April, um 23.59 Uhr. Am Wettkampftag werden ab 7.45 im SG Siemens-Sportheim die Startnummern ausgegeben. Bis 9 Uhr können sich spontane Teilnehmer gegen einen Zuschlag von drei Euro noch nachmelden. Um 10 Uhr starten die Läufer am Siemens-Parkplatz in der Georg-Hilbenz-Straße auf die Zehn-Kilometer-Strecke, um 10.30 Uhr die Halbmarathon-Teilnehmer. Die Strecke verläuft flach durch das ehemalige Landesgartenschaugelände mit Ziel im Stadion und wurde amtlich vermessen sowie vom Deutschen Leichtathletik Verband genehmigt. Die Siegerehrungen finden um 12.30 Uhr (zehn Kilometer) und um 13.30 Uhr (Halbmarathon) im Siemens-Werkskasino statt. Bild: Ziegler