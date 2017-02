Drei Spieltage stehen noch aus, dann hat der VC Amberg seine erste Bayernliga-Saison hinter sich. Im Rennen um die Meisterschaft ist er nicht mehr dabei, diesen Titel machen der BSV Bayreuth und der VfL Volkach unter sich aus. Die beiden Direktabsteiger dürften mit dem TSV Neunkirchen a. B. und dem CVJM Arzberg auch schon feststehen. Die Relegation könnte theoretisch alle anderen Mannschaften in der Liga treffen.

Einen lockeren 3:0-Heimsieg feierten die Jungs von Trainer Andrej Büschel am vergangenen Wochenende gegen den TSV Neunkirchen. Am kommenden Samstag wartet mit dem TV Faulbach ein ganz anderes Kaliber auf den VC. Der TV Faulbach steht derzeit auf dem ungeliebten achten Tabellenplatz, hat aber einen Lauf und gewann seine letzten vier Spiele. Eigentlich vor Weihnachten schon in der Tabelle abgeschlagen starteten die Unterfranken eine furiose Aufholjagd. Die Amberger Jungs sind vorgewarnt, zumal ihr wichtigster Mann, Zuspieler Dani Weber, bei diesem Match fehlt. Er spielt am kommenden Wochenende bei der Nordbayerischen U20-Meisterschaft im Team des VGF Marktredwitz. Für ihn rückt Matthias Brückl, Zuspieler der ehemaligen Regionalliga-Mannschaft des SV Donaustauf, ins Team.Erst am 12. März kommt es zum letzten Heimspiel des VC in dieser ersten Bayernliga-Saison. Gegner ist der BSV Bayreuth sein.