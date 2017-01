Die erste Luftgewehrmannschaft der SG Neumühle liegt nach der Winterpause in der Bayernliga Nord/Ost mit 4:8 (11:19) Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Am Sonntag, 22. Januar, finden die nächsten beiden Wettkämpfe auf dem heimischen Schießstand statt. Die anderen vier Mannschaften der Bayernliga N/O treffen gleichzeitig in Luckenpaint aufeinander. Um 10 Uhr beginnt der erste Durchgang gegen die SG Wilhelm Tell Laaber, um 11 Uhr treten die Ehenbachtaler Holzhammer gegen die Tabellenführer von SG Andreas Hofer Sassanfahrt (10:2/18:12 Punkte) an. Damit ist nach sieben Kämpfen die Hinrunde abgeschlossen. Um 13.30 Uhr schießt die SG WT Laaber gegen Holzhammer. Um 15 Uhr hat die Schützengemeinschaft die Mannschaft aus Sassanfahrt zum Gegner, gegen die die SG in der Vorrunde mit 1:4 verloren hatte.

Auf die SG Neumühle warten schwere Aufgaben. Sie sollte unbedingt gegen Laaber punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Für die SG treten voraussichtlich folgende Schützen an: Kevin Knott, Lisa Sennfelder, Andreas Kurz, Magdalena Hierl und Raimund Rieß.