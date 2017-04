Amberg/Texas. Zehn Jahre nach seinem letzten WM-Titel machte Arthur Hirner vom KSC II Amberg den nächsten Schritt in seiner nun bereits 27 Jahre andauernden internationalen Sportlerkarriere und gewann in der neuen Altersklasse M3 60+ seine sechste Goldmedaille bei Weltmeisterschaften, eine bis dato unerreichte Leistung eines Deutschen im Kraftsport.

Die Variante des Bankdrückens ohne unterstützendes Equipment findet immer mehr Anhänger und konnte 2017 bei den Classic Benchpress World Championships in Killeen (Texas) mit der Rekordteilnehmerzahl von über 500 Teilnehmern aufwarten. USA und Sport das bedeutet große Medienpräsenz und Live-Stream im Internet.Der Amberger kämpfte gegen die internationale Konkurrenz aus USA und Schweden und mehr noch gegen das Eisen und die Schwerkraft, um seinen Traum wahr werden zu lassen. Seit den ersten Titelkämpfen 1990 in Rüsselsheim nahm Hirner an Weltmeisterschaften teil und hat bereits als Aktiver 1991, 1992 und 1993 seine ersten Medaillen gewonnen. Diesen folgten 2001, 2004 und letztmalig 2007 weitere WM-Titel in verschiedenen Gewichts- und Altersklassen. Dieses Kunststück wiederholte der Amberger nun in der Altersklasse M3 erneut, was noch keinem Athleten gelungen ist. Die Konkurrenz aus USA und Schweden in Person von Leslie Newton und Kalle Redhe konnte da nicht mithalten und versuchte erst gar nicht den bestens aufgelegten KSC-Athleten anzugreifen, sondern machte Silber und Bronze unter sich aus. Hirners 140 kg stellten auch noch einen neuen Europarekord dar.Nun will der Amberger zu den Classic-Europameisterschaften nach Finnland, um dort den Weltrekord anzugreifen.