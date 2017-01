"Du kommst mir nicht an den Ball!" Ambergs Kapitän Andreas Reindl (links) hält sich seine Gegner prinzipiell vom Leib. Das ist ihm und den Basketballern des TV Amberg bisher sehr gut gelungen. Bis auf eine Niederlage am vergangenen Samstag in Neumarkt (70:72) zeigte der Tabellenführer der Bezirksoberliga eine Top-Leistung, gewann neun Partien. Zum vorletzten Heimspiel der regulären Saison kommt am Samstag, 21. Januar, die zweite Mannschaft der Hamm Baskets Weiden nach Amberg. Spielbeginn ist um 17 Uhr in der Sporthalle des Erasmusgymnasiums. Bild: ref