Die Basketballer des TV Amberg sind schon durch und haben vor Ende der Saison 2016/17 den Aufstieg in die Bayernliga besiegelt (im Bild Corey Williams beim Korbleger). Kein Grund aber, die restlichen Spiele der Play-off-Runde geruhsam anzugehen.

Denn am Samstag, 18. März, steht um 17 Uhr in der Sporthalle des Erasmusgymnasiums das Derby gegen die BG Sulzbach an. Und da hat die Truppe von Trainer Temo Reichinger noch eine Rechnung offen, jetzt geht es ums Prestige: Denn das Hinspiel in Sulzbach verlor Amberg knapp mit 101:106. Beste Stimmung in der Halle ist garantiert, denn die Sulzbacher werden zu jedem Derby von zahlreichen lautstarken Fans begleitet. Bild: Ziegler