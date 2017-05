"Bayerische" der Ü40 und Ü50 in Raigering

Raigering. Drei Jahre liegt der große Erfolg zurück. Damals holten die Ü40-Panduren sensationell Bayerns Krone bei der bayerischen Meisterschaft der Senioren B. Heuer greifen die Raigeringer wieder nach dem Titel und das im einheimischen Pandurenpark. Was im Alte-Herren-Fußball in Bayern Rang und Namen hat, läuft am Samstag, 6. Mai, ab 10.45 Uhr auf dem Sportgelände des SV Raigering auf. Die B-Senioren (Ü40) und die Ü50-Mannschaften suchen ihre Meister.

Zugpferde der Wettkämpfe sind, neben dem SV Raigering, natürlich der FC Bayern München als Titelverteidiger bei den B-Senioren und die Ü50-Truppe des 1. FC Nürnberg. Bei den B-Senioren kämpft der SVR in der Gruppe A gegen den FSV Berngau (Mittelfranken), den TSV 07 Bergrheinfeld (Unterfranken) und den TSV 1880 Wasserburg (Oberbayern) um den Finaleinzug. Als weiterer oberpfälzer Verein ist der amtierende Oberpfalzmeister FK Phönix Regensburg dabei. Dieser bekommt es in der Gruppe B mit dem Titelverteidiger FC Bayern München, dem SF Kondrau (Oberfranken) und dem TSV Velden (Niederbayern) zu tun.Zeitgleich duellieren sich die besten bayerischen Ü50-Teams beim BFV-Ü50-Cup auf dem Raigeringer Kunstrasenplatz. 16 Mannschaften gehen dabei auf die Titeljagd. In Gruppe 1 stehen sich der oberpfälzer Vertreter SG Saal/Teugn, die SG Pölling, der FC Bayern München und der SV Kläham-Oberergoldsbach gegenüber. In Gruppe 2 bekommt es der 1. FC Nürnberg mit der SG DJK Taufkirchen, dem TSV Grünwald und dem weiteren Oberpfälzer TSV Dietfurt zu tun. Titelverteidiger TSV Bergrheinfeld misst sich in Gruppe 3 mit dem FC Stein, dem FC Dingolfing und der SG Alling. In Gruppe 4 treten die SpVgg Oberkotzau, der TSV Allershausen, der SC Fürstenfeldbruck und der SV Schöllkrippen an. Die Sieger der beiden Wettbewerbe qualifizieren sich für die weiterführenden Wettbewerbe des Süddeutschen Verbandes (5. August Bad Schönborn).___Zeitplan im Internet: