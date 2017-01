Kaum hat das Jahr begonnen, läuft Katrin Fehm schon los wie der Blitz. Zwei Titel und der Sprung auf Platz eins der deutschen Bestenliste sind das Ergebnis.

Bei den bayerischen Meisterschaften (AK 15 und U 20) in der Werner-von-Linde-Halle in München ging in der U20 die Sprinterin Katrin Fehm vom ESV Amberg über 60 Meter an den Start. Im Vorlauf gelang ihr als Zeitschnellste in 7,49 Sekunden die Einstellung ihrer persönlichen Bestleistung. Mit exzellenter Steigerung im Finale gewann sie nicht nur die bayerische Meisterschaft, sondern erzielte in starken 7,44 Sekunden eine neue deutsche Jahresbestleistung.Über ihre Lieblingsstrecke, die 200 Meter blieb sie erstmals in der Halle mit 23,98 Sekunden unter der 24-Sekunden-Marke. Im Finale konnte die amtierende deutsche Meisterin noch eine Schippe draufpacken. In glänzenden 23,87 Sekunden (Vorjahr 24,27 Sekunden) gelang ihr nicht nur eine grandiose Steigerung und der bayerische Meistertitel, sondern auch hier der Sprung auf Platz eins der deutschen Bestenliste.Die knapp 14-jährige Franca Schaller ging als jüngste Teilnehmerin in der Altersklasse W15 in ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, an den Start. Mit einer Steigerung auf 1,73 Meter war ihr der Titelgewinn nicht zu nehmen, sowie ebenfalls der Sprung auf Platz eins der deutschen Hallenbestenliste der W14.Eine große Überraschung war der Einzug ins Finale der 15-jährigen Sophia Demleitner über 60 Meter (35 Teilnehmerinnen). Mit neuer persönlicher Bestleistung von 8,28 Sekunden im Vorlauf und einer erneuten Steigerung im Finale auf 8,25 Sekunden erkämpfte sie sich einen guten fünften Platz, zeitgleich mit der Vierten, Antonia Damm (LG Kreis Dachau).