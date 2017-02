In der Amberger triMAX-Halle stehen sich die acht besten Frauen-Futsal-Teams gegenüber. Gesucht wird der bayerische Meister.

Favorit ist für mich der SV Frauenbiburg. Anika Höß, Frauen- und Mädchenausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes

Futsal Bayerische Meisterschaft



Sonntag, 12. Februar triMAX-Halle Amberg



Gruppe A



FC Ingolstadt 04, ETSV Würzburg (beide Regionalliga Süd), SV Leerstetten (Landesliga Süd), SV Neusorg (Bezirksoberliga Oberpfalz).



Gruppe B



TSV Schwaben Augsburg, SV Frauenbiburg, SC Regensburg (alle Regionalliga Süd), SpVg Eicha (Bayernliga).



Spielplan



Vorrunde 11.00 Uhr ETSV Würzburg - SV Neusorg



11.18 Uhr Leerstetten - FC Ingolstadt 04



11.36 Uhr Frauenbiburg - Regensburg



11.54 Uhr Eicha - Schwaben Augsburg



12.12 Uhr Würzburg - Leerstetten



12.30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Neusorg



12.48 Uhr SV Frauenbiburg - Eicha



13.06 Uhr Augsburg - Regensburg



13.24 Uhr SV Neusorg - SV Leerstetten



13.42 Uhr FC Ingolstadt 04 - Würzburg



14.00 Uhr SC Regensburg - Eicha



14.18 Uhr Augsburg - SV Frauenbiburg



Halbfinale



14.50 Uhr 1. Gruppe A - 2. Gruppe B



15.10 Uhr 1. Gruppe B - 2. Gruppe A



7./8. Platz



15.30 Uhr 4. Gruppe A - 4. Gruppe B



5./6. Platz



15.50 Uhr 3. Gruppe A - 3. Gruppe B



3./4. Platz



16.10 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2



Endspiel



16.30 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2







Die bisherigen Sieger



2004 SpVgg Landshut



2005 TSV Pfersee Augsburg



2006 SV 67 Weinberg



2007 SpVgg Hausen



2008 SV 67 Weinberg



2009 FC Memmingen



2010 ETSV Würzburg



2011 1.FFC Hof



2012 FC Memmingen



2013 1.FFC Hof



2014 1.FFC Hof



2015 TSV Schwaben Augsburg



2016 FC Forstern







Am Sonntag, 12. Februar, stehen sich fünf Regionalligisten gegenüber, dazu kommt jeweils ein Team aus Bayernliga, Landesliga und Bezirksoberliga. Bereits die Gruppenphase verspricht bei dem ausgeglichenen Teilnehmerfeld interessante Partien und könnte für den einen oder anderen Titelanwärter zum Stolperstein werden. "Es wird sicher spannend, weil sich jeder die Hallenkrone aufsetzen will", sagt Anika Höß vom Frauen- und Mädchenausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV).Von den acht qualifizierten Teams hat nur der SV Frauenbiburg auch an der letztjährigen bayerischen Hallenmeisterschaft teilgenommen. Deshalb räumt Höß den Niederbayern auch die größten Titelchancen ein: "Favorit ist für mich der SV Frauenbiburg, der ganz viele junge Spielerinnen in seinen Reihen hat. Ich bin auch gespannt, was Neusorg macht, die wollen bestimmt was reißen.SV 1960 Leerstetten (Landesliga Süd)Im Finale der Mittelfränkischen Bezirksmeisterschaft schaltete der SV Leerstetten den Zweitligisten SV Weinberg (2:1) aus und qualifizierte sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Bayerische Hallenmeisterschaft. Während es in der Halle nicht besser laufen könnte, steht die Mannschaft von Trainer Otto Grießemer in der Landesliga Süd jedoch nicht ganz so gut da: Mit zwölf Punkten liegen die SVL-Damen aktuell auf einem Abstiegsplatz.ETSV Würzburg (Regionalliga Süd)Die Unterfranken gaben sich beim Bezirksturnier keine Blöße und marschierten ohne Probleme ins Finale. Insgesamt mussten die Würzburgerinnen im gesamten Turnier nur einen einzigen Gegentreffer hinnehmen. Im Endspiel besiegten sie den SV 1928 Veitshöchheim mit 2:0 nach Sechsmeterschießen. Auch in der Regionalliga Süd läuft es bisher gut, mit 15 Punkten überwintert der ETSV auf Rang fünf.FC Ingolstadt 04 (Regionalliga Süd)Die "Schanzer" lösten bei der Oberbayerischen Bezirksmeisterschaft das Ticket. Im Halbfinale warf Ingolstadt dabei den letztjährigen Bayerischen Meister, den FC Forstern, aus dem Turnier und bezwang im Endspiel den TSV Gilching/Argelsried (1:0). In der Regionalliga-Runde stehen die FCI-Damen mit 14 Punkten auf Tabellenplatz neun.SV Neusorg (Bezirksoberliga Oberpfalz)Der SV Neusorg ist zwar von allen Teilnehmern in der unterklassigsten Liga, der Bezirksoberliga, aktiv, doch das muss in der Halle erstmal gar nichts heißen. Bis zum Endspiel auf Bezirksebene, das der SVN nach Sechsmeterschießen 5:4 gegen den SC Regensburg gewann, kassierte das Team von Christian König keinen einzigen Gegentreffer. Auf dem Rasen läuft es ähnlich gut: Aus neun Spielen holten die Neusorger alle 27 möglichen Punkte und führen die Tabelle souverän an.SpVg Eicha (Bayernliga)Der Bayernligist aus Eicha sicherte sich durch ein 4:2 nach Sechsmeterschießen gegen den SV Reitsch das Ticket. In der Gruppe mit drei Regionalligisten ist die Sportvereinigung sicherlich Außenseiter. Ziel ist es jedoch, den einen oder anderen Favoriten zu ärgern, um sich so Selbstvertrauen für die restliche Saison zu holen. Das wäre auch dringend nötig: Sechs Punkte aus elf Spielen bedeuten zur Winterpause nur Relegationsplatz zehn.SV Frauenbiburg (Regionalliga Süd)Nicht zuletzt weil der niederbayerische Bezirkssieger von allen Teilnehmern in der Liga am besten platziert ist, hat der SV Frauenbiburg bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft die Favoritenrolle inne. Die Mannschaft von Trainerin Nina Mittrop ist die einzige im Teilnehmerfeld, die auch im vergangenen Jahr beim Landesfinale vertreten war. Auch in der Regionalliga ist nach oben noch alles möglich. Sechs Punkte Rückstand sind es nur auf Tabellenführer SC Freiburg II. Besonders die Verteidigung macht bisher einen guten Job: In der Liga nur sechs Gegentore, bei den Quali-Turnieren bis zur Bayerischen Meisterschaft lediglich eines. Ein ganz heißer Titelkandidat!TSV Schwaben Augsburg (Regionalliga Süd)Der TSV Schwaben Augsburg kennt sich mit Titeln aus. Vor zwei Jahren gewannen die Fuggerstädterinnen die Bayerische Hallenmeisterschaft. Im Halbfinale der Bezirksmeisterschaft gab's ein 6:0 gegen den SV Memmingerberg, im Endspiel ein 3:0 gegen den TSV Pfersee. Für die Schwaben war es bereits der elfte Bezirkstitel. Einen Ausrutscher wird sich der TSV, der in der Liga auf dem sechsten Platz überwintert, in einer Gruppe mit zwei weiteren Regional- und einem Bayernligisten aber nicht leisten dürfen.SC Regensburg (Regionalliga Süd)Der dritte Regionalligist der Gruppe, der SC Regensburg, hat sich neben dem SV Neusorg als zweites Team aus der Oberpfalz qualifiziert. Das Team von Trainerin Birgit Fellner holte bei der Bezirksmeisterschaft den zweiten Platz und besiegte im letzten Gruppenspiel Vorjahressieger TSV Theuern. In der Liga steht der SC nach der Hinrunde punktgleich mit dem ETSV Würzburg und dem TSV Schwaben Augsburg auf Platz sieben.