Es ist vollbracht: Der FC Amberg sichert sich durch einen 5:2-Sieg gegen die Würzburger Kickers II den Klassenerhalt in der Bayernliga Nord. Und das, obwohl das Spiel in der ersten Hälfte alles andere als Bayernliga-tauglich ist.

"Wir sind heilfroh, dass es heute geklappt hat. Das ist natürlich auch gut für die Planungen für die neue Saison, sowohl für die derzeitigen als auch für mögliche neue Spieler", sagte FC-Trainer Lutz Ernemann. Davor sahen die 140 Zuschauer im Stadion am Schanzl zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Amberg war im ersten Abschnitt offensiv quasi nicht existent, die Kickers hatten mehr vom Spiel und hätten - nach einem katastrophalen Querpass von Daniel Gömmel - durch Dominik Wüst früh in Führung gehen können, aber FC-Keeper Matthias Götz reagierte in seinem letzten Heimspiel stark im Eins-gegen-Eins (4.). Einige Minuten später machte es Wüst besser, als er relativ unbedrängt an der Strafraumgrenze zum Abschluss kam und ins lange Eck vollendete (18.).Die Kickers hatten mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile, traten aber nicht dominant auf. Vielmehr agierte der FC Amberg blutleer, zeigte keine Gegenwehr in Zweikämpfen und agierte hektisch und oft überfordert. Das Glück der Gastgeber war, dass auch die Kickers nicht die Entschlossenheit zeigten. Die einzige Amberger Gelegenheit hatte Sven Seitz mit einem Schuss aus der Distanz, der aber mehrere Meter vorbeiging (41.). Es ging mit einem 0:1 in die Pause. Der zweite Abschnitt begann ungewohnt - mit einem FC Amberg in der Offensive. Fünf Minuten nach Wiederbeginn wurde Christian Knorr im Strafraum gefoult, Michael Busch verwandelte den Foulelfmeter zum 1:1 (51.). Nur Sekunden später sorgte der sonst wenig glücklich agierende Scott Kennedy nach einem Eckball aus dem Gewühl heraus für die überraschende Führung (53.). Die kurze Euphorie auf den Rängen beendeten die Kickers nur Minuten später mit Onur Ünlücifci, der viel Platz im Strafraum zum 2:2-Ausgleich nutzte (58.). Danach war es ruhiger. Der nächste Höhepunkt war das 3:2 durch Christian Knorr, der etwas zu viel Raum von der Kickers-Defensive bekam, Gästetorhüter Max Kümmet umkurvte und aus spitzem Winkel einschob (75.). Auch der vierte Treffer ging auf Christian Knorr. Da hatten die Gäste die Lust verloren und zeigten beim 5:2 durch Michael Busch wenig Gegenwehr (81.).In der 86. Minute bekam Christian Knorr seinen Applaus - auch aufgrund seiner Leistungen der letzten Jahre. Der 14-fache Torschütze wird dem FC in der kommenden Saison sicher fehlen. Genau so wie Torwart Matthias Götz, für den es das letzte Heimspiel war. "Ich wäre gern dageblieben, aber mit dem Angebot, das ich erhalten habe, hat man mir meiner Meinung nach signalisiert, dass ich nicht erwünscht bin. Da fühle ich mich schon abserviert", sagte Götz, dem die Enttäuschung über das Ende beim FC Amberg anzumerken war.