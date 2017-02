Die Boxer des BC Amberg sind bei der nordbayerischen Meisterschaft erfolgreich. Drei bekommen ein Freilos. Die anderen beiden werfen die eigentlichen Favoriten aus dem Ring.

Die nordbayerische Meisterschaft im Boxen der Schüler, Kadetten, Junioren und der Jugend war am Samstag, 4. Februar, in Würzburg. Der Trainer des BC Amberg, Ruslan Schönfeld, meldete fünf Athleten. Allerdings fanden sich keine Gegner für Marie Paßler, Justin Borovikov und Lorenzo Landsberger. Sie haben ein Freilos für die bayerische Meisterschaft am 25. und 26. März.Aber Kirill Burbach und Artur Schönfeld durften sich beweisen. Burbach (13 Jahre alt, 37 Kilogramm, drei Kämpfe) bekam Michael Dik vom ATS Kulmbach vor die Fäuste. Dik konnte bereits neun Kämpfe, davon sechs gewonnene, vorweisen. Er gehört der Bayern-Auswahl an, hat in diesen jungen Jahren internationale Erfahrung und soll demnächst nach Thüringen zum Kaderlehrgang.Die Auseinandersetzung verlief in der ersten Runde ausgeglichen. Den folgenden zwei Minuten drückte Burbach seinen Stempel auf und entschied sie eindeutig für sich. In der Schlussrunde nahm der Weidener, der für Amberg antritt, den Kulmbacher auseinander. Dik musste Bodenkontakt aufnehmen, nachdem Burbach, der Rechtsausleger, kurz links antäuschte und dann einen rechten Seitwärtshaken am Kinn landete. Der Ringrichter zählte ihn an. Damit war der Favorit mit einer 4:1-Niederlage aus dem Rennen. Burbach erhöhte seine Kampfbilanz auf vier gewonnene Kämpfe.Im Kadettenbereich trat Artur Schönfeld (13 Jahre alt, zwei gewonnene Kämpfe) an. Eigentlich hätte er in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm starten müssen. Da es keinen Gegner gab, Schönfeld aber Kampfpraxis sammeln wollte, beschloss der Trainer, ihn in der nächsthöheren Klasse bis 44,5 Kilo antreten zu lassen. Denis Mattmüller (14 Kämpfe) vom TV Gunzenhausen, 2016 nordbayrischer Meister und bayrischer Vizemeister, ließ sich auf den Kampf ein.Schönfeld begann unaufgeregt und konzentriert, hielt Mattmüller auf Distanz und zeigte Meidbewegungen par excellence, sodass er in der ersten Runde keinen Treffer nehmen musste, selbst aber punktete. In Runde zwei zeigte er noch eindrücklicher seine technische Überlegenheit. Um die zwei verlorenen Runden zu kompensieren, rieten die Trainer des Gunzenhauseners zur Offensive, was daran scheiterte, dass seine Kräfte schwanden und Schönfeld sich nicht beeindrucken ließ. Der Amberger blieb nervenstark und ließ sich nicht auf die Klammerversuche und die unsaubere Boxweise seines Gegners ein. Mit 5:0-Punktrichterstimmen gewann Schönfeld.