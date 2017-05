Bestes Fußballerwetter, eine Top-Organisation und das Double für den FC Bayern München prägen die Titelkämpfe der Ü40- und Ü50-Fußballer aus dem Freistaat im Pandurenpark des SV Raigering. Und die Panduren trauern mal wieder einem Tor nach.

Der FC Bayern hat das Turnier, das der SV Raigering super organisiert hat, verdient gewonnen. Thomas Unger vom Bayerischen Fußballverband

Raigering. Die Gastgeber mussten bei den B-Senioren wieder mal erfahren, dass der Einzug ins Finale um ein Tor verpasst wurde. Im Endklassement belegte der SVR damit den vierten Platz. Die weiteren oberpfälzer Vertreter FK Phönix Regensburg (B-Senioren) und die SG Saal/Teugn (Ü50) konnten im Rennen um die beiden Meisterschaften nicht eingreifen.Die B-Senioren des FC Bayern München verteidigten ihren Titel bei der Bayerischen Meisterschaft. Im Finale setzten sich die Münchner mit 4:0 gegen den FSV Berngau durch. Michael Steidle brachte den FC Bayern nach 15 Spielminuten in Führung, nur eine Minute später erhöhte Andreas Wäscher zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Thomas Berkert mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung (22.). Den Schlusspunkt setzte erneut Wäscher in der 36. Spielminute. Die Münchner vertreten den Freistaat am 5./6. August beim Ü40-Cup des Süddeutschen Fußball-Verbandes in Bad Schönborn.Bereits in der Gruppenphase wurde der FC Bayern seiner Favoritenrolle gerecht und qualifizierte sich mit Siegen gegen den FK Phönix Regensburg (5:0) und den SF Kondrau (6:0) sowie einem 0:0 gegen den TSV Velden für das Endspiel. Der SV Raigering kam gut ins Turnier. Gegen den TSV 1880 Wasserburg bot die Truppe von Trainer Simon Gräß eine konzentrierte Leistung. Mit einem Freistoß sicherte Martin Kratzer den ersten Dreier des Tages. Gegen den späteren Finalisten FSV Berngau hätte Raigering den Sack für den Finaleinzug bereits zu machen können. Doch trotz klarer Überlegenheit, guten Einschussmöglichkeiten und Überzahlzahl - ein Berngauer sah Rot - gelang kein Treffer und sie schlichen als Verlierer vom Platz. Nur noch für die Galerie war der 2:0-Sieg gegen den TSV Bergrheinfeld. Der Rivale Berngau ließ sich im Parallelspiel die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.Zeitgleich duellierten sich in Raigering die besten 16 bayerischen Ü50-Teams beim BFV-Ü50-Cup. In Gruppe 1 standen sich der SG Saal/Teugn, die SG Pölling, der FC Bayern München und der SV Kläham-Oberergoldsbach gegenüber. Die Oberpfälzer konnten lediglich gegen den SV Kläham 0:0-Unentschieden spielen. Die beiden weiteren Partien wurden verloren.In Gruppe 2 bekam es der 1. FC Nürnberg mit der SG DJK Taufkirchen, dem TSV Grünwald und dem TSV Dietfurt zu tun. Titelverteidiger TSV Bergrheinfeld maß sich in Gruppe 3 mit dem FC Stein, dem FC Dingofing und der SG Alling. In Gruppe 4 traten die SpVgg Oberkotzau, der TSV Allershausen, der SC Fürstenfeldbruck und der SV Schöllkrippen an.Nach spannenden Vorrunden, Viertel- und Halbfinalspielen standen sich im Endspiel der FC Bayern München und der 1. FC Nürnberg gegenüber. Nachdem die reguläre Spielzeit keinen Sieger hervorbracht hatte (0:0), musste die Entscheidung im Acht-Meter-Schießen fallen. Vom Punkt bewiesen die Münchner am Ende die besseren Nerven und setzten sich mit 3:1 durch. Als Turniersieger qualifizieren sich die FCB-Senioren für den Ü50-Cup des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV), der am 5. August - wie auch die Süddeutsche Meisterschaft der B-Senioren - in Bad Schönborn ausgetragen wird."Das war eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir haben tollen Fußball gesehen. Der FC Bayern hat das Turnier, das der SV Raigering super organisiert hat, verdient gewonnen", erklärte Thomas Unger vom Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV).