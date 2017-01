"Meine Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, dass da ein kleiner Unterschied ist", sagt Lutz Ernemann. Klein? Im Finale der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball schießt der FC Amberg immerhin drei Tore mehr als Inter.

Knaller gegen Raigering

700 Zuschauer

Vier Fragen an Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg Wie hat's Ihnen gefallen?



Lutz Ernemann: Ich war sehr angetan von der Gesamtsituation. Das war kein Turnier, das vor lauter Ehrgeiz ausgeartet ist. Die Spiele waren alle sehr fair, sehr angenehm.



Das kam dem FC entgegen?



Ernemann: Ja. Unsere Vorgabe war, die Lösungen spielerisch zu finden, und nicht durch überhöhten körperlichen Einsatz. Ein großes Lob an unsere erfahrenen Spieler wie Marco Wiedmann und Michael Dietl, die haben die jungen hervorragend geführt.



Der FC Amberg hat den Titel geholt, das heißt, die Mannschaft hat das Ganze ernst genommen ...



Ernemann: Natürlich. Das ist nicht irgendein Turnier, wo wir irgendwo hinfahren und dann gegen A, B und C spielen. Bei der Stadtmeisterschaft sind wir immer die Gejagten. Und wenn uns einer eins auswischen kann, dann ist das das Salz in der Suppe. Hier müssen wir anständig auftreten, das gehört sich einfach.



Die Spieler haben den Auftritt entsprechend umgesetzt?



Ernemann: Absolut. Wir waren gewillt, unser höheres Niveau zu zeigen. Jedes Tor war herausgespielt, und da waren etliche Zungenschnalzer dabei. Wir haben den Mut gehabt, mit einer gemischten Truppe anzutreten, die so noch nie zusammengespielt hat.

Mit 4:1 schlug die gemischte Bayernligatruppe den SV Inter Bergsteig Amberg im Endspiel, wo der FC erwartungsgemäß landete. Und da kam erstmals in der triMAX richtig Stimmung auf, feuerten die Fans aus beiden Lagern ihre Jungs an. Aber nur bis zum 1:1 durch David Kruppa durften die Inter-Fans hoffen, dann setzte sich die individuelle Klasse des FC Amberg durch. Marco Wiedmann, der das 1:0 markiert hatte, legte zum 2:1 nach. Florian Schaar und Michael Busch besorgten den 4:1-Endstand. "Der FC war einfach eine Nummer zu groß für uns", erkennt Inter-Trainer Markus Kipry neidlos an. Und: "Wiedmann hat so eine Klasse, der hat die Spiele alleine entschieden."Der "FC Wiedmann" hatte auch im ersten Halbfinale nichts anbrennen lassen, gewann locker leicht mit 5:0 gegen die Schiris. Technisch zwei Klassen besser zeigte die Truppe von Trainer Lutz Ernemann gepflegten Hallenfußball. Der Knaller im wahrsten Sinn des Wortes im zweiten Semifinale: Nicolei Dürbeck schoss mit einem fulminanten Kracher in den Winkel Inter zum 1:0-Sieg über den SV Raigering. "Die haben sich, glaube ich, richtig geärgert, denn Raigering hätte im Finale gerne gegen den FC Amberg gespielt", kommentiert Kipry das Ausscheiden des Titelverteidigers. Inter hatte sich vorher ein Ziel gesteckt: "Das Halbfinale.. Wäre schön, wenn wir das erreichen", erklärt Kipry: "Jetzt ist es halt das Finale geworden.""Ein Tor weniger, und wir wären im Halbfinale gewesen", sagte Philipp Kemptner, Spartenleiter des Ausrichters ESV Amberg, der in der Gruppe A hinter Raigering und den Schiris au dem dritten Rang landete. Kemptner war "super zufrieden" mit dem Turnier, auch wenn "unser Platz noch ausbaufähig gewesen wäre." Aber: "Unser Hauptanliegen war, fair zu bleiben, und das haben wir geschafft." Rund 700 Zuschauer kamen am Samstag in die triMAX, ein guter Wert für eine Stadtmeisterschaft in der Halle.

28. Stadtmeisterschaft

VorrundeESV Amberg - ESV Regensburg 2:1SV Raigering - FSV Gärbershof 3:1FC Amberg - DJK Amberg 4:0Germania - SGS Amberg 1:0Schiedsrichter - ESV Amberg 1:1ESV Regensburg - SV Raigering 0:1SV Inter Bergsteig - FC Amberg 2:4DJK Amberg - Germania 0:1Schiedsrichter - FSV Gärbershof 1:0SV Raigering - ESV Amberg 5:0SGS Amberg - SV Inter Bergsteig 1:2Germania - FC Amberg 1:1Gärbershof - ESV Regensburg 0:5Schiedsrichter - SV Raigering 2:4SGS Amberg - DJK Amberg 2:3SV Inter Bergsteig - Germania 1:0ESV Amberg - FSV Gärbershof 5:1Schiedsrichter - ESV Regensburg 4:2FC Amberg - SGS Amberg 5:1DJK Amberg - SV Inter Bergsteig 0:3Gruppe A1. SV Raigering 13:3 122. Schiedsrichter 8:7 73. ESV Amberg 8:8 74. ESV Regensburg 8:7 35. FSV Gärbershof 2:14 0Gruppe B1. FC Amberg 14:4 102. Inter Bergsteig 8:5 93. Germania Amberg 3:2 74. DJK Amberg 3:10 35. SGS Amberg 4:11 0HalbfinaleFC Amberg - Schiedsrichter 5:0SV Raigering - Inter Bergsteig 0:1PlatzierungsspieleUm Platz 9FSV Gärbershof - SGS Amberg 2:0Um Platz 7ESV Regensburg - DJK Amberg 0:5Um Platz 5ESV Amberg - Germania Amberg 0:4Um Platz 3SV Raigering - Schiedsrichtergruppe 5:0FinaleFC Amberg - Inter Bergsteig 4:11. FC Amberg: Matthias Götz, Michael Dietl, Michael Busch, Marco Wiedmann, Fabian Helleder, Vincent Schweiger, Anton Schreyer, Florian Schaar.2. Inter Bergsteig Amberg: Christopher Hahn, Benjamin Schneider, Nicolei Dürbeck, Sergej Hofmann, Dominik Kozisek, Benjamin Kruppa, David Kruppa.3. SV Raigering: Martin Madeiski, Benedikt Buegger, Max Riss, Michael Meier, Michael Muck, Nikolai Seidel, Max Kleinod, Oktay Türksever, Florian Weiß.