Der FC Amberg wurde bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball seiner Favoritenrolle gerecht und gewann im Finale deutlich mit 4:1 gegen Inter Bergsteig Amberg.

Vorrunde

Halbfinale

Finale

Der Kreisligist hatte überraschend im Halbfinale den Titelverteidiger SV Raigering mit 1:0 ausgeschaltet. Die Panduren siegten dann im Spiel um Platz drei gegen die Schiris.Das Finale 2017: Nur bis zum 1:1 durch David Kruppa durften die Fans des SV Inter Bergsteig hoffen, dann setzte sich die individuelle Klasse des FC Amberg durch. Marco Wiedmann, der das 1:0 markiert hatte, legte zum 2:1 nach. Florian Schaar und Michael Busch besorgten den 4:1-Endstand.Der FC Amberg hatte auch im ersten Halbfinale nichts anbrennen lassen, gewann locker leicht mit 5:0 gegen die Schiris. Technisch zwei Klassen besser zeigte die Truppe von Trainer Lutz Ernemann gepflegten Hallenfußball. Dann der Knaller im wahrsten Sinn des Wortes im zweiten Semifinale: Nicolei Dürbeck schoss mit einem fulminanten Kracher in den Winkel die Inter-Mannschaft zum 1:0-Sieg über den SV Raigering.Große Überraschungen in den Vorrundenspielen? Gleich zwei: Die Schiedsrichtergruppe erreichte den zweiten Platz in der Gruppe A hinter dem Titelverteidiger SV Raigering, der alle vier Spiele gewann (mit Martin Madeiski, Benedikt Buegger, Max Riss, Michael Meier, Michael Muck, Nikolei Seidel, Max Kleinod, Oktay Türksever und Florian Weiß). Und in der Gruppe B patzte der FC Amberg mit einem magerem 1:1 gegen Germania. Wobei es bei diesem einen Ausrutscher blieb. Ansonsten bot die gemischte Herren-Junioren-Truppe mit vier Bayernligaspielern - Matthias Götz im Kasten, Michael Dietl, Michael Busch, Marco Wiedmann – und Fabian Helleder, Vincent Schweiger, Anton Schreyer und Florian Schaar guten Hallenfußball. Ausrichter ESV Amberg hatte Pech: Nur mit einem Tor Unterschied landete der A-Klassist auf dem dritten Platz, punktgleich mit den Schiris.ESV Amberg – ESV Regensburg 2:1SV Raigering – FSV Gärbershof 3:1FC Amberg – DJK Amberg 4:0Germania – SGS Amberg 1:0Schiedsrichter – ESV Amberg 1:1ESV Regensburg – SV Raigering 0:1SV Inter Bergsteig – FC Amberg 2:4DJK Amberg – Germania 0:1Schiedsrichter – FSV Gärbershof 1:0SV Raigering – ESV Amberg 5:0SGS Amberg – SV Inter Bergsteig 1:2Germania – FC Amberg 1:1Gärbershof – ESV Regensburg 0:5Schiedsrichter – SV Raigering 2:4SGS Amberg – DJK Amberg 2:3SV Inter Bergsteig – Germania 1:0ESV Amberg – FSV Gärbershof 5:1Schiedsrichter – ESV Regensburg 4:2FC Amberg – SGS Amberg 5:1DJK Amberg – SV Inter Bergsteig 0:31. SV Raigering 13:3/122. Schiedsrichter 8:7/73. ESV Amberg 8:8/74. ESV Regensburg 8:7/35. FSV Gärbershof 2:14/01. FC Amberg 14:4/102. Inter Bergsteig 8:5/93. Germania Amberg 3:2/74. DJK Amberg 3:10/35. SGS Amberg 4:11/0FC Amberg – Schiedsrichter 5:0SV Raigering – Inter Bergsteig 0:1FSV Gärbershof – SGS Amberg 2:0ESV Regensburg - DJK Amberg 0:5ESV Amberg – Germania Amberg 0:4SV Raigering – Schiedsrichtergruppe 5:0FC Amberg – Inter Bergsteig 4:1