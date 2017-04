Es ist das Duell von Altmeisterin Sabrina Mockenhaupt (Hamburg) mit ihrer Herausforderin Anja Scherl (LG Telis Finanz Regensburg), das die Deutschen Halbmarathonmeisterschaften in Hannover prägt. Die beiden treiben sich auf der ganzen Strecke bei stets hohem Tempo zu Klasseleistungen.

Hannover/Amberg. Am Ende hatte Mockenhaupt mit wieder einmal erstaunlichen 1:10:54 Stunden knapp die Nase vorn. Olympiastarterin Anja Scherl verbesserte ihren Hausrekord auch um sieben Sekunden auf zu diesem Zeitpunkt nie erwartete 1:11:10 Stunden."Ich wäre gerne unter 1:11:00 geblieben, aber es ist ein gutes Ergebnis. Zum Schluss musste man viele Marathonläufer überholen", sprach die Ursensollnerin im Ziel dezent die doch recht unglückliche Durchführung der Meisterschaften an. Platz drei ging an ihre Mannschaftskollegin Corinna Harrer (1:14:28).Nachdem auch eine gut aufgelegte Thea Heim knapp dahinter mit 1:15:13 Stunden als überraschende Vierte das Ziel erreicht hatte, stand dem Regensburger Team-Gold nichts mehr im Wege.Mit einer absoluten Topleistung von 3:40:48 Stunden schrammte das Telis-Trio nur um drei Sekunden am Deutschen Rekord vorbei. Bei den Männern triumphierte der ART Düsseldorf mit Einzelsieger Philipp Baar (1:04:57h) und einem überlegenen Mannschaftssieg.Die Titelverteidiger von der LG Telis Finanz waren ohne Frontmann Philipp Pflieger chancenlos, obwohl Simon Boch (5./1:06:03), Tim Ramdane Cherif (11./1:06:52) und Felix Plinke (14./1:07:53) allesamt mit neuen persönlichen Bestleistungen glänzten.