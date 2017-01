Beim FC Amberg rollt seit Sonntagvormittag wieder der Ball. Bei Minus-Temperaturen und strahlendem Sonnenschein begrüßte Neu-Trainer Lutz Ernemann mit seinem Assistenten Bastian Ellmaier 22 Spieler zum ersten Training nach der Winterpause auf dem bestens vom Schnee geräumten Platz vor der Tennishalle am TV-Gelände. Außer Gratas Sirgedas und Caleb Clarke starteten somit alle Spieler aus dem letztjährigen Bayernligakader zur Vorbereitung auf die am 25. Februar mit dem Nachholspiel beim SV Erlenbach beginnende Restrückrunde. Das erste Heimspiel um Punkte steht am 4. März 15 Uhr gegen die DJK Don Bosco Bamberg auf dem Programm. Testspiele sind jeweils auf Kunstrasenplätzen am 29. Januar, 16 Uhr, gegen den Bezirksligisten 1. FC Hersbruck (in Raigering), am 1. Februar gegen den Landesligisten SV Etzenricht (in Burglengenfeld), am 4. Februar gegen den Dritten der Landesliga Mitte, 1. FC Bad Kötzting (in Raigering), und am 10. Februar beim Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II vorgesehen. Das Viertelfinale im Toto-Pokal gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt wurde auf Dienstag, 28. März (17.30 Uhr) vorverlegt. FC-Präsident Helmut Schweiger verschaffte sich mit dem neuen Teammanager Wolfgang Gräf und dessen Vorgänger Hubert Kirsch und mit dem neuen Torwartrainer Stefan Schlaffer (Ex-Torhüter der DJK Ammerthal und TuS/WE Hirschau) einen Eindruck vom Fitnessstand und Motivation der FC-Spieler. Bild: Ziegler